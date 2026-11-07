Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Diyarbakır’da Anzele Parkı’nın buz gibi sürprizi çocukları titretti

Diyarbakır Sur'daki Anzele Parkı'nda dört çocuk, yazın serinlediği süs havuzuna soğuk havada girip 'soğuk değil' diyerek titreyerek çıktı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır’da Anzele Parkı’nın buz gibi sürprizi çocukları titretti

Diyarbakır’da Anzele Parkı’nın buz gibi sürprizi

Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda oyun için toplanan dört çocuk, bölgede yazın serinlemek için kullanılan süs havuzuna soğuk havada girdi. Çocukların tercih ettiği suyun kaynak suyu niteliğinde olduğu ve bulunduğu anda oldukça soğuk olduğu gözlemlendi.

parkın kullanımı ve suyun özellikleri:

Yaz aylarında kent sakinlerinin serinlemek için uğrak noktası olan Anzele Parkı'ndaki süs havuzu, bu kez soğuk havada tercih edildi. Havuzun suyu, doğal kaynak suyu olarak tanımlandı; çocuklar girdiklerinde suyun buz gibi olduğunu hissetti.

çocukların davranışı ve tepkileri:

Havaza giren dört çocuk, başlangıçta 'soğuk değil' dedikten sonra sudan çıktıktan sonra tir tir titremeye başladı. Haberde, çocukların ayrıca metrelerce yükseklikten atlayarak riskli davranışlarda bulunduğu belirtildi. Çocuklar, daha sonra havanın soğuk olmadığını, hatta sıcak olduğunu söylediler.

Olayın anlatımına göre herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı; ancak soğuk suya ani girişin ve yüksekten atlamanın ciddi riskler taşıdığı göz önünde bulundurulmalı. Park ve ailelerin, özellikle mevsim koşulları değişirken çocukların güvenliğini gözetmesi önem taşıyor.

Diyarbakır&#039;da çocuklar soğuk havada buz gibi suya girdi

Diyarbakır'da çocuklar soğuk havada buz gibi suya girdi

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güneşte emek: Elazığ'ın geleneksel pestil yolculuğu
images

Okul bahçesinden dünya şampiyonluğuna: Hamza Kendirci'nin azmi
images

80’ler akımı eski tüplü televizyonları yeniden gündeme taşıdı
images

Tavşanlı mtal'de yarım asırlık bağların vefa günü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güneşte emek: Elazığ'ın geleneksel pestil yolculuğu

Mahallelerin bilgi merkezi: Yeşilyurt'la gençlerin çalışma adresi

Cezaevinden temin edilen ruhsatsız tüfek 12 bin liraya satılmış

Okul bahçesinden dünya şampiyonluğuna: Hamza Kendirci'nin azmi

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi