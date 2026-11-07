Diyarbakır’da Anzele Parkı’nın buz gibi sürprizi çocukları titretti

Diyarbakır’da Anzele Parkı’nın buz gibi sürprizi

Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda oyun için toplanan dört çocuk, bölgede yazın serinlemek için kullanılan süs havuzuna soğuk havada girdi. Çocukların tercih ettiği suyun kaynak suyu niteliğinde olduğu ve bulunduğu anda oldukça soğuk olduğu gözlemlendi.

parkın kullanımı ve suyun özellikleri:

Yaz aylarında kent sakinlerinin serinlemek için uğrak noktası olan Anzele Parkı'ndaki süs havuzu, bu kez soğuk havada tercih edildi. Havuzun suyu, doğal kaynak suyu olarak tanımlandı; çocuklar girdiklerinde suyun buz gibi olduğunu hissetti.

çocukların davranışı ve tepkileri:

Havaza giren dört çocuk, başlangıçta 'soğuk değil' dedikten sonra sudan çıktıktan sonra tir tir titremeye başladı. Haberde, çocukların ayrıca metrelerce yükseklikten atlayarak riskli davranışlarda bulunduğu belirtildi. Çocuklar, daha sonra havanın soğuk olmadığını, hatta sıcak olduğunu söylediler.

Olayın anlatımına göre herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı; ancak soğuk suya ani girişin ve yüksekten atlamanın ciddi riskler taşıdığı göz önünde bulundurulmalı. Park ve ailelerin, özellikle mevsim koşulları değişirken çocukların güvenliğini gözetmesi önem taşıyor.

Diyarbakır'da çocuklar soğuk havada buz gibi suya girdi