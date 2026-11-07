Oltu'da dayanışma sofralara taşındı: ADEM kursiyerleri 170 bidon turşu hazırladı

çalışmanın kapsamı:

Erzurum’un Oltu ilçesinde yürütülen sosyal dayanışma çalışmaları kapsamında Aile Destekleme Merkezi (ADEM) kursiyerleri, aşevinde bir araya gelerek 170 bidon turşu hazırladı. Çalışma, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik koordinasyonunda organize edildi ve hazırlanan ürünler aşevinden yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Hazırlık süreci merkez bünyesindeki ADEM Aşevi ve Aşçılık Kursu çerçevesinde gerçekleştirildi. Üretim, hem mesleki eğitim hem de sosyal yardım amacı taşıyan bir etkinlik olarak planlandı.

kursiyerlerin rolü ve sözleri:

Aşçılık Kursu Usta Öğreticisi Medine Kamacı, kursiyerlerle birlikte yürüttükleri çalışmanın anlamına dikkat çekerek, "Kursiyerlerimizle birlikte ortak bir çalışma yürüttük. Aşevimizden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza birer bidon turşu hediye edeceğiz. Amacımız hem üretmek hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza katkıda bulunmak" dedi.

Kursiyerlerden Ceylan Demir ise katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti paylaşarak, "Bugün ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırılmak üzere hep birlikte turşu yapıyoruz. Böyle güzel bir çalışmanın içerisinde yer almaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer kursiyer Burcu Macit ise ADEM’de geçirilen zamanın verimli olduğunu belirterek, "Aile Destekleme Merkezine gelerek vaktimizi güzel ve faydalı işlerle değerlendiriyoruz. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte ihtiyaç sahipleri için turşu hazırladık. Bunun gibi birçok sosyal projede yer alıyoruz. Herkesi merkezimize bekliyoruz" diye konuştu.

dağıtım ve toplumsal etki:

Hazırlanan 170 bidon turşu, ilçede sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın somut bir örneği olarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaşacak. Proje, kursiyerlerin hem el becerilerini geliştirmelerine hem de yerel toplum içinde dayanışma kültürünü güçlendirmelerine hizmet ediyor.

Bu tür çalışmalar, hem merkezi koordinasyonun hem de yerel aktörlerin bir arada hareket ederek kısa vadede somut yardımlar sunabileceğini gösteriyor. ADEM’in benzer sosyal projelere devam edeceği ve merkezde yürütülen etkinliklerin sürdürülebilirliği için katılım çağrısının yapıldığı bildirildi.

Kursiyerlerden ihtiyaç sahiplerine 170 bidon turşu