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Erzurum'da belediyeden eşitlik hamlesi: yerel kurul ilk toplantısını gerçekleştirdi

AB destekli Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında Erzurum Yerel Eşitlik Kurulu ilk toplantısını yaparak eylem planı hazırlıklarını görüştü.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da belediyeden eşitlik hamlesi: yerel kurul ilk toplantısını gerçekleştirdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi yerel eşitlik kurulu toplandı

Avrupa Birliği’nin finansal desteği, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) yürütücülüğünde hayata geçirilen Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamındaki pilot belediyeler arasında yer alan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya, Genel Sekreter Zafer Aynalı ve Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz başkanlık etti; ilgili daire başkanları ile şube müdürleri de katılım sağladı.

toplantıda öne çıkan gündem maddeleri:

Kurulda, kentte kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki konumunu güçlendirmeye yönelik somut adımlar masaya yatırıldı. Tartışılan başlıklarda kadınların şehir yaşamına daha aktif katılımını teşvik edecek uygulamalar ile iş ve sosyal hayatta eşitliğin sağlanmasına yönelik politikalar öne çıktı.

Ayrıca toplantıda, yaşlılar, engelliler ve diğer dezavantajlı grupların belediye hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi için erişilebilirlik, hizmet koordinasyonu ve hedefe yönelik destek mekanizmaları gibi konular ele alındı.

eylem planı hazırlık süreci ve yol haritası:

Kurul üyeleri, hazırlanacak Erzurum Yerel Eşitlik Eylem Planı için izlenecek yol haritası ve hazırlık süreçlerini istişare etti. Planın öncelik alanları, uygulama mekanizmaları ve paydaşların rollerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı sonucunda elde edilen görüşler, eylem planı taslağının oluşturulmasında temel veri olarak kullanılacak; sonraki aşamalarda ilgili birimler arasında koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN FİNANSAL DESTEĞİ, T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI...

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN FİNANSAL DESTEĞİ, T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU (UNFPA) YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN KADIN DOSTU KENTLER PROJESİ KAPSAMINDA, PİLOT BELEDİYELER ARASINDA YER ALAN ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL EŞİTLİK KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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