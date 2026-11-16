Türkiye ve Singapur, aile ve sosyal hizmetlerde 2027-2029 ortak yol haritasını imzaladı

görüşmenin odağı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli arasında yapılan ikili görüşmenin ardından iki ülke, aile politikaları ve sosyal hizmetler alanında kapsamlı bir iş birliği planı için anlaşma sağladı. Bakan Göktaş, Asya Aile Konferansı katılımı kapsamında Singapur’a gitmiş; görüşme sonucunda ortak faaliyetlerin çerçevesini çizen metin imzalandı.

hedeflenen alanlar:

İmzalanan faaliyet planı, 2027-2029 dönemini kapsıyor ve aile yapısının güçlendirilmesi, nüfus politikaları ile demografik dönüşüm üzerine bilgi ve deneyim paylaşımını öne çıkarıyor. Plan kapsamında aile odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi; çocuk koruma, risk değerlendirmesi ve sosyal yardım sistemlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülecek.

Sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağların güçlendirilmesi ve istihdamla entegrasyonun sağlanması, dijitalleşme uygulamalarının paylaşımı ve iyi uygulama örneklerinin adaptasyonu planın diğer öncelikleri arasında yer alıyor. Engelli bireylere yönelik eğitim, istihdam, erişilebilirlik, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin iyileştirilmesi için de iş birliği öngörülüyor.

uygulama mekanizmaları ve öne çıkan uygulamalar:

Plan, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılmasına ve liderlik kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik programları da içeriyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede iki ülke, ŞÖNİM, kadın konukevleri, elektronik izleme sistemleri ve Alo 183 hattı gibi mevcut uygulamalara ilişkin deneyimleri paylaşacak.

Ayrıca taraflar, aile politikaları alanında ortak programlar, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemeyi; uluslararası platformlarda ortak girişimler ve politika belgeleri geliştirmeyi taahhüt etti. İmzalanan mutabakat zaptına ilişkin hazırlıklar, tarafların kurumsal deneyimlerini değiş tokuş ederek uygulamaya dönük adımlar atmasını öngörüyor.

Resmi kayıtlara göre mutabakat zaptı ve ek faaliyet planı, 4 Kasım 2025 tarihinde imzalandı. Önümüzdeki dönemde planın uygulama takvimi ve ortak projelerin somutlaştırılması için iki ülke kurumları arasında teknik düzeyde çalışmalar sürdürülmesi bekleniyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ İLE SİNGAPUR TOPLUMSAL VE AİLE GELİŞİM BAKANI MASAGOS ZULKİFLİ, GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ İKİLİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AİLE POLİTİKALARI, SOSYAL HİZMETLER, ÇOCUK KORUMA VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİNİ KAPSAYAN 2027-2029 FAALİYET PLANINI İMZALADI.