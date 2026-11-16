Ereğli'de dalgalar arasında çekilen viral şarkının klibi hafta sonu yayında

Ereğli'de viral şarkıya masalsı klip

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sosyal medyada viral olan şarkının klibi çekildi. Yerel doğa ve kıyı mekanları tercih edilen çekimlerde şarkıcının anlatımı ve görüntülerin birleşimiyle masalsı bir kurgu hedeflendi.

çekimin atmosferi:

Şarkıcı Ege Kurtul, çekim sürecini bir yolculuk olarak tanımladı ve Ereğli'nin doğasından etkilendiğini söyledi. "Çok güzel bir Karadeniz havası var, biz çok memnun olduk. Bugün hatta dalgaların içerisine girdik, çok güzel bir anı oldu bize de" sözleri, çekimlerin doğal ve samimi bir atmosferde geçtiğini belirtti.

yapım süreci ve yayın:

Şarkının sosyal medyada gördüğü ilgiden memnun olan Kurtul, eserinin birçok kişi tarafından seslendirilip videolar çekildiğini ve bunun klibin yayına hazırlanmasına katkı sağladığını vurguladı. Yapımcı Teksin Akbal ise fikrin nasıl doğduğunu şöyle anlattı: "Son videoda inanılmaz etkiledi beni. Sadece beni etkilediği için arayıp çok teşekkür ettim. Kimseyle de anlaşmadığını duyunca biz bir yola çıkalım mı dedik, öyle yola başladık".

Çekimleri tamamlanan klibin hafta sonu yayına gireceği öğrenildi; ekip ve bölge halkı, yayınla birlikte şarkının yeni bir ivme kazanmasını bekliyor.

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