Semih Canpolat Gerze'de sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde inceledi

Sinop İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, Gerze ilçesinde bir dizi temas ve incelemede bulundu. Ziyaretlere Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Bağlıoğlu ve sağlık yöneticileri de eşlik etti.

ilçe sağlık kuruluşları ziyareti:

Canpolat, ziyaret programı kapsamında Gerze Aile Sağlığı Merkezi ile Gerze İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden ilçede sunulan sağlık hizmetleri ve birimlerin işleyişi hakkında bilgi aldı; görüşmelerde aile hekimliği hizmetleri ve koruyucu sağlık çalışmaları ele alındı.

hastane incelemesi ve acil servis gözlemi:

İl Sağlık Müdürü ayrıca Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Başhekim Dr. Abdülkerim Köroğlu ile İdari ve Mali İşler Müdürü Serkan İşler'den hastanenin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. Hastanenin acil servisinde de incelemelerde bulunan Canpolat, tedavi gören hastalarla sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Yapılan ziyaretlerde sunulan hizmetlerin yerinde değerlendirilmesine ve birimlerin çalışma düzeninin gözden geçirilmesine önem verildi.

SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. SEMİH CANPOLAT, GERZE İLÇESİNDE BİR DİZİ TEMAS VE İNCELEMEDE BULUNDU.