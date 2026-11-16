Sinop'ta eğitimde güncel araştırma ve tartışmalar tamamlandı

kongre iki gün süren bilimsel programın ardından sona erdi

Sinop’ta gerçekleştirilen III. Uluslararası Karadeniz Eğitim Araştırmaları Kongresi, iki günlük yoğun bir programın ardından tamamlandı. Etkinlik, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde ve Sinop Üniversitesi dönem başkanlığında, Doğu Karadeniz Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) desteğiyle düzenlendi. Kongrenin ana teması "Değişen Dünyada Eğitimin Rolü" olarak belirlendi ve eğitim bilimlerinin farklı disiplinlerine ilişkin güncel çalışmalar ele alındı.

katılım ve sunulan çalışmalar:

Kongreye 31 farklı üniversiteden katılan araştırmacılar arasında Türkiye, Azerbaycan, ABD ve Kanada’dan katkı verenler yer aldı. Toplamda yaklaşık 180 akademisyen, araştırmacı, bilim insanı ve öğretmen kongrede yer aldı ve 122 bildiri sunuldu. Sunumlar; alan eğitimi, öğretmen yetiştirme, eğitim yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitim teknolojileri ve hayat boyu öğrenme gibi ana başlıklar etrafında gerçekleştirildi.

güncel gündem maddeleri ve sonuç değerlendirmesi:

Kongrede hem yüz yüze hem de çevrim içi oturumlar düzenlendi. Oturumlarda özellikle yapay zekânın eğitim üzerindeki etkileri ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli gibi güncel konuların teorik ve uygulamalı boyutları değerlendirildi. Bilimsel sunumlar ve değerlendirmelerin ardından kongre, düzenleyici kurumların ve katılımcıların katkılarıyla başarıyla tamamlandı. Etkinlik, eğitim alanındaki tartışmaların ve iş birliklerinin güçlendirilmesine zemin hazırladı.

Etkinlik, ayrıca TÜBİTAK 2223-B programı ve Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklendi; böylece akademik paylaşım ve proje odaklı çalışma olanakları da genişletildi.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN III. ULUSLARARASI KARADENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İKİ GÜN SÜREN BİLİMSEL ETKİNLİKLERİN ARDINDAN SONA ERDİ. KONGREDE, 31 FARKLI ÜNİVERSİTEDEN YAKLAŞIK 180 AKADEMİSYEN, ARAŞTIRMACI, BİLİM İNSANI VE ÖĞRETMEN TARAFINDAN 122 BİLDİRİ SUNULDU.