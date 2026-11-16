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Yenicami Mahallesi'ne yeni güzergahlar: ulaşım ve görünüm birlikte yenileniyor

Söke Belediyesi, Yenicami Mahallesi'nde Eski Tariş Alanı çevresinde başlayan yol çalışmalarıyla yeni bağlantılar ve alternatif güzergahlar açıyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Merve Çelik

Yenicami Mahallesi'ne yeni güzergahlar: ulaşım ve görünüm birlikte yenileniyor

Yenicami Mahallesi'ne yeni yollar:

Söke'de uzun yıllardır yol düzenlemesi bekleyen geniş bir alan, belediye çalışmalarıyla adım adım canlanıyor. Söke Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar, Yenicami Mahallesi sınırlarında, Eski Tariş Alanı yanındaki ve arka bölümdeki sokakları kapsıyor. Yapılan işlerle bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmanın kapsadığı güzergahlar:

İnşaat ekipleri, Behiye Hanım Okulu arkasından başlayıp Adnan Kahveci Bulvarı'na bağlanan sokakta çalışmalar yürütüyor. Ayrıca, Latmos Çarşı'nın arka tarafındaki İncir Sokak'tan, Kaymakamlık Lojmanı'nın bulunduğu Eren Yıldırım Sokak'a kadar uzanan Erol Kundak Sokak'ın devamında parke taş döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Amaç ve beklentiler:

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge sakinlerinin günlük ulaşımlarının daha rahat ve güvenli hale gelmesi, aynı zamanda mahalle görünümünde düzen sağlanması hedefleniyor. Yeni yolların ilçe içi trafiğe alternatif bağlantılar sunması bekleniyor; böylece mevcut trafik yükünün farklı güzergahlara dağılması amaçlanıyor.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ise projeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar, yalnızca mevcut yolların yenilenmesi açısından değil, kentin ulaşım ağına yeni güzergahlar kazandırılması bakımından da önem taşıyor. Yeni yolların hizmete girmesiyle Yenicami Mahallesi’nin ulaşım imkanlarının genişlemesi ve Söke şehir içi trafiğine alternatif bağlantılar sağlanmasını bekliyoruz. Burada yapılan çalışma bu bakımdan da oldukça önemli".

YENİCAMİ DE YOL ÇALIŞMALARI

YENİCAMİ DE YOL ÇALIŞMALARI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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