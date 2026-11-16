Düzce'den ruhani yolculuğun ilk adımı dualarla atıldı

törenle uğurlanan umre kafilesi yola çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yerine getirmek üzere Düzce'den hareket eden vatandaşlar, Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen uğurlama programıyla dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Tören, hem katılımcılar hem de yakınları için yoğun bir manevi atmosfer sundu.

programın akışı:

Uğurlama programı, İl Müftüsü Osman Aydın öncülüğünde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından okunan ilahiler, getirilen tekbirler, salavatlar ve telbiyeler programa damgasını vurdu; katılımcılar ve aileleri duygusal anlar yaşadı.

müftülerin mesajı ve dualar:

Osman Aydın, yaptığı konuşmada umreyi sadece bir ziyaret olarak görmemenin önemine dikkat çekti ve bu yolculuğun manevi arınma ile yenilenme fırsatı olduğunu vurguladı. Programın sonunda Başkanlık Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından yapılan dua ile yolcuların hayırlı yolculuklar geçirmesi için temennilerde bulunuldu.

Törenin ardından umre kafilesi, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara doğru yola çıktı. Uğurlama sırasında oluşturulan samimi ve ibadet odaklı ortam, yolcuların kutsal topraklara kavuşma heyecanını artırdı.

Yetkililer, umre yolcularının sefer boyunca ve dönüşte dini vecibelerini huzur içinde yerine getirmeleri için yapılan hazırlıkların önemine işaret etti ve katılımcılara güvenli, sağlıklı bir ibadet dönemi diledi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYONUYLA UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE DÜZCE’DEN YOLA ÇIKAN VATANDAŞLAR, DÜZENLENEN TÖRENLE DUALAR EŞLİĞİNDE KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI. PROGRAMDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI.