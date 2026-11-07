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Erzurum'da curling üssü yenilenerek sporculara açıldı

Yenilenen Curling Spor Kompleksi, çevre düzenlemesi ve çok branşlı salonlarıyla Erzurum'da sporcu yetiştirme ve spor katılımını artırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurum'da curling üssü yenilenerek sporculara açıldı

yenilenen curling spor kompleksi hizmete açıldı:

Erzurum’un spor altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında yenilenen Curling Spor Kompleksi, modern fiziki yapısı ve çok amaçlı alanlarıyla sporcuların kullanımına sunuldu. Tesis, kentteki farklı branşlara yönelik antrenman ve kulüp faaliyetlerini aynı çatı altında toplamayı amaçlıyor.

tesis özellikleri:

Tesis kapsamında gerçekleştirilen düzenlemeler arasında çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları ve modern giriş kapısı bulunuyor. Ayrıca sporculara yönelik dinlenme ve idari ihtiyaçlar için kulüp odaları oluşturuldu. Çok branşlı yapı, fitness ve judo salonları, dart alanı ile taekwondo ve karate salonları gibi bölümler içeriyor.

altyapı ve hedefler:

"buzun satrancı" olarak anılan curling branşında güçlü altyapı çalışmaları yürütülüyor. Kompleks, genç yeteneklerin keşfedilmesini önceliklendiriyor ve geleceğin şampiyonlarının yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Tesisin çok branşlı yapısı, Erzurum’da daha fazla vatandaşın spora erişimini kolaylaştırmayı ve kentin ulusal ile uluslararası alandaki sportif başarılarını artırmayı amaçlıyor.

Yenileme, sadece bir curling pisti sunmanın ötesinde, sporcuların antrenmandan dinlenmeye kadar ihtiyaçlarını karşılayacak donanımı bir araya getirerek bölgesel spor altyapısına önemli bir katkı sağlıyor.

ERZURUM’UN SPOR ALTYAPISINI GÜÇLENDİREN YATIRIMLAR KAPSAMINDA YENİLENEN CURLİNG SPOR KOMPLEKSİ...

ERZURUM’UN SPOR ALTYAPISINI GÜÇLENDİREN YATIRIMLAR KAPSAMINDA YENİLENEN CURLİNG SPOR KOMPLEKSİ, MODERN FİZİKİ YAPISI VE FARKLI BRANŞLARA EV SAHİPLİĞİ YAPAN DONANIMLI ALANLARIYLA SPORCULARA HİZMET VERMEYE BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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