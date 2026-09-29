Erzurum'da Ilıca yolunda geçişin bedeli: 19 yaşındaki genç kız ağır yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, E-80 kara yolu Ilıca yolu istikameti Hacı İbrahim Efendi Camisi mevkiinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışırken 19 yaşındaki Irak uyruklu F.S.'ye bir otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç kız yola düşerek ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bilinci kapalı olan ve ilk müdahalesi yapılan F.S., ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

soruşturma sürüyor:

Kazada kullanılan 25 AFS 206 plakalı binek otomobilin sürücüsünün kimliği ve ismi henüz öğrenilemedi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede detaylı inceleme yaparken, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Yetkililer, olayla ilgili delil toplama, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve tanık beyanlarının alınması gibi işlemlerin sürdüğünü, tahkikatın devam ettiğini açıkladı.

AZİZİYE İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 19 YAŞINDAKİ IRAK UYRUKLU GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI