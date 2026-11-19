konut satışlarında durum:

TÜİK verilerine göre Erzurum'da Ekim 2026'da toplam 1.156 konutun satışı gerçekleşti. Bunların 152'si ipotekli satış, 1.004'ü diğer satış türleri kapsamında kayıtlara geçti. İpotekli konut satışlarının 38'i ilk el, 114'ü ikinci el olurken, diğer satışların 438'i ilk el, 566'sı ikinci el konutlardan oluştu.

yıllık ve aylık karşılaştırma:

Bir önceki yılın aynı döneminde (Ekim 2025) Erzurum'da toplam 1.450 konut satılmıştı; bu satışların 146'sı ipotekli, 1.304'ü diğer satışlardı. Buna göre yıllık bazda toplam konut satışları 294 adet azaldı. Buna karşın ipotekli satışlar 6 adet artış gösterdi; diğer satışlarda ise 300 adet düşüş görüldü.

Aylık bazda (Eylül 2026'ya göre) toplam konut satışları Eylül'deki 1.195 satışa kıyasla Ekim'de azalarak 1.156 oldu. Bu dönemde ipotekli konut satışları 134'ten 152'ye yükselirken, diğer satışlar 1.061'den 1.004'e geriledi. Bu tablo, ipotekli işlemlerde sınırlı bir artış ile birlikte genel satış hacminde daralma olduğunu gösteriyor.

iş yeri satışlarında değişim:

Erzurum'da Ekim 2026'da toplam 104 iş yeri satışı kaydedildi; bunların 3'ü ipotekli, 101'i diğer satışlar olarak gerçekleşti. İpotekli iş yeri satışlarının 1'i ilk el, 2'si ikinci el iken, diğer satışların 35'i ilk el, 66'sı ikinci el iş yerlerinden oluştu.

zaman içindeki seyir:

Ekim 2025'te Erzurum'da 130 iş yeri satışı yapılmış ve bunların 6'sı ipotekliydi. Bir yıllık dönemde toplam iş yeri satışları 26 adet azalırken, ipotekli iş yeri satışları 3 adet geriledi. Aylık karşılaştırmada ise Eylül 2026'da 159 iş yeri satışı ve 11 ipotekli satış varken, Ekim'de toplam satışlar 55 adet azalmış, ipotekli satışlar 8 adet, diğer satışlar ise 47 adet gerilemiştir.

Veriler, konut segmentinde ipotekli işlemlerde sınırlı artış sürerken, iş yeri pazarında hem toplam satışlarda hem de ipotekli işlemlerde düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. TÜİK verileri temel alınarak yapılan bu ayrışma, bölgedeki talep ve finansman dinamiklerine işaret ediyor.

ERZURUM’DA 2026 YILI EKİM AYINDA BİN 156 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, BUNLARIN 152’Sİ İPOTEKLİ, BİN 4’Ü DİĞER SATIŞ TÜRLERİNDEN OLUŞTU.