Shenzen'de zirve sonrası yüz yüze görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Shenzen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi'nin ardından ikili bir görüşme gerçekleştirdi. TSİ 07.15'te başlayıp yaklaşık olarak TSİ 08.00'de sona eren görüşme, liderlerin Ağustos 2025'teki Anchorage zirvesinden bu yana ilk karşılaşması oldu.

Görüşmenin içeriği ve süresi:

Taraflar arasında bir saatten kısa süren görüşmede öncelikli konuların Ukrayna ve ikili ilişkiler olduğu aktarıldı. Görüşme basına açık bölümünde Trump, liderlikle ilgili beklentilerini dile getirerek uzun yıllara dayanan ilişkilerine vurgu yaptı ve bu görüşmeden olumlu sonuçlar doğabileceğini belirtti.

Açıklamalar ve takip zirveleri:

Putin görüşme sonrası basına doğrudan bir açıklama yapmazken, Rusya Devlet Başkanı'nın danışmanı Yuri Uşakov toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmede Ukrayna ve ikili ilişkilerin ele alındığını, bunun yanı sıra görüşmenin "iyi bir görüşmeydi" ifadeleriyle nitelendirildiğini bildirdi.

Trump ayrıca ilerleyen saatlerde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştireceği ikili görüşmeyi ve üçlü zirveyi işaret etti; basına yaptığı kısa değerlendirmede hem bu görüşmeyi hem de Shenzen buluşmasını olumlu bir başlangıç olarak tanımladı.

Toplantının resmi sonuç bildirimi veya somut anlaşma açıklaması yapılmadı; liderlerin ifadeleri ve danışman açıklamaları, görüşmenin ağırlıklı olarak temasları ve ilişkilerin seyrini değerlendirmeye yönelik olduğunu gösteriyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP VE RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, ÇİN'DE DÜZENLENEN APEC ZİRVESİ MARJINDA 1 SAATTEN KISA SÜREN BİR İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.