Satsuma hasadı İzmir kıyılarında yoğun tempo ile sürüyor

İzmir’in Menderes, Seferihisar ve Selçuk gibi kıyı ilçelerinde, kendine özgü aroması, ince kabuğu ve çekirdeksiz yapısıyla bilinen satsuma mandalinasında hasat sezonu devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere gelen kadın işçiler, olgunlaşan meyveleri sepetleyerek topluyor; ürünler erkek işçiler tarafından küfelerle kamyonlara taşınıyor ve sevkiyata hazırlanıyor.

Hasadın Ocak ayına kadar sürmesi beklenirken, tarlada kilogram fiyatı 8 ila 10 lira arasında seyrediyor; pazarda ise tüketici fiyatları ortalama 50 ila 60 lira bandında alıcı buluyor.

Hasat düzeni ve iş gücü:

Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Gültekin hasadın genellikle sabah 07.30-08.00 civarında başladığını, toplamanın öğleden sonra 16.00-16.30'a kadar sürdüğünü ve hava koşullarına göre işlemlerin yaklaşık 10-15 Ocak tarihine kadar devam edebileceğini bildiriyor. Bölgedeki uygulamada kadın işçiler ağaçlardan toplama yaparken, meyveler küfelerle elle taşınıp kamyonlara yükleniyor ve gün içinde pazarlara sevk ediliyor.

Fiyat, maliyet ve pazardaki farklılıklar:

Gültekin, üretici açısından fiyatların henüz tam tatmin edici olmadığını belirtirken üretim maliyetlerinin 5 ila 8 lira arasında değiştiğini, bir kilogram mandalinanın hasat edilip işletmeye götürülmesinin maliyetinin ise yaklaşık 10 lira olduğunu vurguluyor. Hallerde ürünün kalitesine göre satış fiyatları 30 ila 60 lira arasında değişiyor; marketlerde özellikle Gümüldür satsuması kaliteye göre 40, 50 ve 60 lira civarında satılıyor.

Rekolte ve ihracat hedefleri:

Ege Bölgesi genelinde bu yıl için yaklaşık 168 bin ton rekolte beklendiğini söyleyen Gültekin, geçen yıla göre yüzde 20-30 oranında artış öngördüklerini aktarıyor. Bölgedeki üretimin yaklaşık %80'inin ihracata yönelik gerçekleştirildiğini belirten Gültekin, Türkiye genelinde geçen yıl yaklaşık 922 milyon dolar olan turunçgil ihracatının bu yıl 1,2 milyar dolar hedefine yönlendirildiğini ve bu hedefin gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Üretici, nakliye ve hasat düzeninin yanı sıra kaliteye göre farklılaşan fiyatların, bölgedeki satsuma üretiminin ekonomik dinamiklerini belirlediğini ve ihracat odaklı üretimin öncelikli hedef olarak korunduğunu vurguluyor.

İZMİR’İN MENDERES İLÇESİNDE, KENDİNE ÖZGÜ AROMASI, İNCE KABUĞU VE ÇEKİRDEKSİZ YAPISIYLA BİLİNEN SATSUMA MANDALİNASINDA HASAT HEYECANI SÜRÜYOR.