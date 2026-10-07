Erzurum'da jandarmanın eylül çalışmaları 86 kişiyi adalete teslim etti

erzurum jandarmasının eylül bilançosu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yürüttükleri geniş çaplı operasyonlarla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları tamamladı. Gerçekleştirilen takip ve operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 86 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

suç gruplarına göre yakalamalar:

Jandarma ekiplerinin açıklamasına göre yakalananlar arasında terör (FETÖ/PDY) suçundan aranan 2 kişi, asayiş suçlarından aranan 57 kişi, siber suçlardan aranan 15 kişi, narkotik suçlardan aranan 10 kişi ile kaçakçılık ve organize suçlardan aranan 2 kişi bulunuyor. Toplam sayının 86 olduğu bildirildi.

kayıp şahısların bulunması ve kamu güvenliği:

Aynı dönemde yürütülen arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında, kendilerinden haber alınamayan 7 kayıp şahsın yer tespiti yapılarak sağ salim ailelerine teslim edilmesi sağlandı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, çalışmaların amacının genel asayişi ve kamu düzenini sürdürmek olduğunu belirtti.

Komutanlığın açıklamasında, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Ekiplerin titiz takip ve koordineli operasyonlarının süreceği bildirildi.

ERZURUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN EYLÜL AYI BOYUNCA YÜRÜTTÜĞÜ BAŞARILI OPERASYONLAR NETİCESİNDE, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN TOPLAM 86 ŞAHIS YAKALANARAK ADALETE TESLİM EDİLDİ. OPERASYONLARDA AYRICA KAYIP OLARAK ARANAN 7 KİŞİ DE BULUNARAK AİLELERİNE ULAŞTIRILDI.