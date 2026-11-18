Erzurum'da ekim ayında araç kayıtları

Erzurum'da 2026 yılı ekim ayında trafiğe kaydı yapılan motorlu kara taşıtı sayısı 569 oldu. Bu rakam, bir önceki ay olan eylül 2026'ya göre 136 adet, geçen yılın aynı ayına göre ise 277 azalış gösterdi.

taşıt türleri ve dağılımı

Kaydı yapılan taşıtların 331'ini otomobiller oluşturdu. Diğer kayıtlar motosiklet 78, kamyonet 75, traktör 59, kamyon 22, minibüs 3 ve otobüs 1 şeklinde gerçekleşti. Özel amaçlı taşıt kaydı ise olmadı.

iliğin ülke içindeki payı ve karşılaştırma

Türkiye genelinde ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 0,44'ü Erzurum'da kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemindeki pay yüzde 0,47 idi; böylece ilin payında gerileme görüldü. Eylül 2026'da kaydedilen yeni taşıt sayısı 705, geçen yılın ekim ayı kayıt sayısı ise 846 olarak kayıtlara geçmişti.

RZURUM’DA 2026 YILI EKİM AYINDA 569 MOTORLU KARA TAŞITI TRAFİĞE KAYDEDİLDİ. YENİ TAŞIT KAYIT SAYISI, EYLÜL AYINA GÖRE 136, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE İSE 277 AZALDI.