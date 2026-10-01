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Erzurum'da kuşaklararası dayanışma öne çıktı: Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Erzurum'da düzenlenen yürüyüşe yaşlı ve engelli bireyler katıldı, kuşaklararası bağların güçlenmesine vurgu yapıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da kuşaklararası dayanışma öne çıktı: Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü

Etkinlikte amaç ve kapsam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı düzenlenen farkındalık yürüyüşünün Erzurum ayağı, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik, yaşlı ve engelli bireylerin toplumsal hayata katılımına dikkat çekmeyi ve kuşaklar arası ilişkilerin güçlendirilmesini amaçladı.

Yürüyüş ve buluşma

Yaşlı ve engelli katılımcıların yer aldığı yürüyüş boyunca hem toplumsal görünürlük hem de sosyal bağların önemi vurgulandı. Program kapsamında katılımcılarla bir araya gelinerek sohbetler yapıldı, onların hatıraları ve yaşam tecrübeleri dinlendi. Günün anısına gerçekleştirilen pasta kesimi sırasında birlik ve dayanışma mesajları paylaşıldı.

İl müdürünün değerlendirmesi

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşlıların toplumun hafızası ve en kıymetli değerlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Aykut, büyüklerin hayat tecrübelerinin genç kuşaklara aktarılmasının önemine işaret ederek yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekleyen çalışmaların süreceğini belirtti.

İl müdürü, yaşlılara gösterilen sevgi, saygı ve vefanın güçlü toplum yapısının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, Büyüklerimiz başımızın tacıdır anlayışıyla hizmetlerine devam edeceklerini ifade etti. Etkinlik, büyüklerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temennileriyle tamamlandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ KAPSAMINDA 81 İLDE EŞ...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ KAPSAMINDA 81 İLDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜNÜN ERZURUM AYAĞI, ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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