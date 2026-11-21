Olayın özeti:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Boztarla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah namazı için uyanan Semra Korkutan (35) ahırda tavuklara yönelik bir tehlike fark etti. Ahıra gidip eşine ait av tüfeğini alan Korkutan, tilkinin tavuklara saldırdığını görünce müdahale etmek isterken tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Olayın gelişimi:

Aile içinden edinilen bilgilere göre, Osman Korkutan eşinin telefon çağrılarına yanıt vermeyince durumu yakınlarına bildirdi. Yakınlarının eve gelmesiyle Semra Korkutan ahırda yaralı bulunarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Korkutan hastaneye sevk edildi.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın önce Çermik Devlet Hastanesine, ardından daha kapsamlı tedavi için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 çocuk annesi olan Korkutan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

KORKUTAN, İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN ÖNCE ÇERMİK DEVLET HASTANESİNE, DAHA SONRA GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLDİ. 3 ÇOCUK ANNESİ KORKUTAN, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI.