Dolar 49,7821 +0,02%
Euro 55,6346 -0,04%
Bist 11.138,84 -0,12%
Altın Gram 6.423,89 -0,61%
EUR/USD 1,1162 -0,16%
Brent Petrol 111,04 +0,27%
--°

Liseden hayat kurtaran adımlar: öğrenciler Kızılay eğitiminde ilk müdahaleyi öğreniyor

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kızılay Düzce Kadın Kolları ile Bolu Kızılay ekipleri, akran eğitimi ve temel ilk yardım uyguladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Liseden hayat kurtaran adımlar: öğrenciler Kızılay eğitiminde ilk müdahaleyi öğreniyor

Eğitim programının kapsamı:

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda Türk Kızılay Düzce Kadın Kolları Teşkilatı okul topluluğuna Kızılay'ın faaliyetleri ve gönüllülük çalışmaları hakkında bilgi verdi. Etkinlikte amaç, öğrencilerin hem kurumun çalışmalarını tanıması hem de toplum içinde dayanışma ve yardım bilincinin güçlendirilmesiydi.

Akran eğitimi ve dayanışma:

Programın önemli bir bölümünü oluşturan akran eğitimi kapsamında öğrencilere karşılıklı destek, iletişim ve yardımlaşma konularında pratik yaklaşımlar sunuldu. Bu bölüm, gençlerin aktif rol alarak toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmesine odaklandı.

Temel ilk yardım uygulamaları:

Bolu Kızılay İlk Yardım Merkezi tarafından verilen eğitimde ise öğrenciler temel ilk yardım uygulamalarını ve acil durumlarda doğru müdahalenin önemini öğrendi. Eğitimde, olay anında güvenlik, basit yaşam desteği ve müdahale öncelikleri gibi temel konular ele alındı.

Gerçekleştirilen etkinlikle hedef, öğrencilerin Kızılay faaliyetleri hakkında bilinçlenmesi ve ilk yardım konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması olarak açıklandı. Okul ve Kızılay iş birliği, gençlerin hem gönüllülük hem de güvenli müdahale yetkinliklerini pekiştirmeyi amaçladı.

DÜZCE İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KIZILAY TANITIMI, AKRAN...

DÜZCE İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KIZILAY TANITIMI, AKRAN EĞİTİMİ VE İLK YARDIM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

sobacılar çarşısında kış hazırlığı: peletten kuzineye talepler arttı
images

Zorlu müdahalelerin ardından minik Ahmet hayata döndü
images

erciyesin ilk karıyla pastırmacıların sezona ümidi
images

Keles’te kırsal bağlantı yolları yenileniyor: 17 kilometrelik güzergahta genişle...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Medine'nin bir eli tarlada, gözü eğitimde

Teos'un meclis taşları 2 bin 200 yıllık kenti yeniden konuşuyor

Zorlu müdahalelerin ardından minik Ahmet hayata döndü

Kalesinde devleşen Mete Aktemur Osmanelispor'a bir puan kazandırdı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kaz dağları'nda konukçu bitkiden beslenen yeni böcek türü keşfedildi

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu