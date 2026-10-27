Liseden hayat kurtaran adımlar: öğrenciler Kızılay eğitiminde ilk müdahaleyi öğreniyor

Eğitim programının kapsamı:

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda Türk Kızılay Düzce Kadın Kolları Teşkilatı okul topluluğuna Kızılay'ın faaliyetleri ve gönüllülük çalışmaları hakkında bilgi verdi. Etkinlikte amaç, öğrencilerin hem kurumun çalışmalarını tanıması hem de toplum içinde dayanışma ve yardım bilincinin güçlendirilmesiydi.

Akran eğitimi ve dayanışma:

Programın önemli bir bölümünü oluşturan akran eğitimi kapsamında öğrencilere karşılıklı destek, iletişim ve yardımlaşma konularında pratik yaklaşımlar sunuldu. Bu bölüm, gençlerin aktif rol alarak toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmesine odaklandı.

Temel ilk yardım uygulamaları:

Bolu Kızılay İlk Yardım Merkezi tarafından verilen eğitimde ise öğrenciler temel ilk yardım uygulamalarını ve acil durumlarda doğru müdahalenin önemini öğrendi. Eğitimde, olay anında güvenlik, basit yaşam desteği ve müdahale öncelikleri gibi temel konular ele alındı.

Gerçekleştirilen etkinlikle hedef, öğrencilerin Kızılay faaliyetleri hakkında bilinçlenmesi ve ilk yardım konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması olarak açıklandı. Okul ve Kızılay iş birliği, gençlerin hem gönüllülük hem de güvenli müdahale yetkinliklerini pekiştirmeyi amaçladı.

DÜZCE İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KIZILAY TANITIMI, AKRAN EĞİTİMİ VE İLK YARDIM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.