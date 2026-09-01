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Erzurum'da okul mutfaklarında gıda güvenliği ve yöresel lezzetlerin sürdürülebilirliği konuşuldu

Erzurum'da seminerde gıda güvenliği, hijyen ve toplu yemek pişirme teknikleri vurgulandı; eğitim kurumlarının gastronomi mirasını koruma görevi öne çıktı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Erzurum'da okul mutfaklarında gıda güvenliği ve yöresel lezzetlerin sürdürülebilirliği konuşuldu

Seminerde öne çıkanlar

Erzurum'da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gıda Güvenliği, Pişirme Teknikleri ve Toplu Yemek Üretimi Semineri"nde; okul ve toplu beslenme hizmetlerinde gıda güvenliği, hijyen ve pişirme tekniklerinin önemi vurgulandı. Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğrencilere sunulan yemeklerin sağlıklı ve kaliteli olmasının eğitim kurumlarının temel sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

Erzurum mutfağı ve insan kaynağı:

Ekici, Erzurum'un köklü ve zengin gastronomi kültürüne dikkat çekerek yöresel yemeklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemini dile getirdi. Erzurum mutfağının tanıtılmasının ve gastronomi alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin şehir için stratejik bir değer olduğunu söyledi ve eğitim kurumlarının bu süreçteki rolüne işaret etti.

Eğitim kurumlarının rolü ve program katılımcıları:

Seminerde, eğitim kurumlarında yürütülen çalışmaların şehrin gastronomi değerlerinin korunmasına ve gastronomi turizmine katkı sunmasına fırsat sağladığı ifade edildi. Programa Öğretmenevleri ve Okul Kütüphaneleri Daire Başkanı Abdullah Nehir ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gastronomi Şube Müdürü Resul Parlak da katıldı. Etkinlik, katılımcıların günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

ERZURUM’DA GIDA GÜVENLİĞİ, PİŞİRME TEKNİKLERİ VE TOPLU YEMEK ÜRETİMİ ZİRVESİ SEMİNERİ...

ERZURUM’DA GIDA GÜVENLİĞİ, PİŞİRME TEKNİKLERİ VE TOPLU YEMEK ÜRETİMİ ZİRVESİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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