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Erzurum'da özel müzelerde ziyaretçi sayısı belirgin artış gösterdi

TÜİK verilerine göre Erzurum'da 2025'te özel müzeleri ziyaret edenlerin sayısı 997.355'e yükseldi; müze sayısı 3'ten 6'ya, eser sayısı 182'den 431'e çıktı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'da özel müzelerde ziyaretçi sayısı belirgin artış gösterdi

Erzurum'da özel müzelerde ziyaretçi sayısı belirgin artış gösterdi

TÜİK Kültürel Miras İstatistikleri verilerine göre Erzurum'da 2025 yılında özel müzeleri ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre önemli bir artış göstererek 997.355 kişiye ulaştı. Bu dönemde kentteki özel müze sayısı 3'ten 6'ya çıkarken, özel müzelerde kayıtlı eser sayısı da 182'den 431'e yükseldi.

özel müzelerdeki değişim:

2024 yılında özel müzeleri ziyaret eden sayısı 714.955 olarak kaydedilmişti. 2025'teki 282.400 kişilik artış, ziyaretçi sayısında yaklaşık %39,5 oranında bir yükseliş anlamına geliyor. Aynı dönemde özel müze sayısının iki katına çıkması ve eser sayısındaki artış (+249 eser) sektördeki büyümenin boyutunu ortaya koyuyor.

bakanlığa bağlı müzeler ve ören yerleri:

Erzurum'da 2025'te bakanlığa bağlı 4 müze ve 1 ören yeri bulunuyor. Bu kurumlarda kayıtlı eser sayısı 19.649 olarak bildirildi ve bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 320.522 oldu. 2024'te bakanlığa bağlı müzelerde eser sayısı 19.481, ziyaretçi sayısı ise 319.388 olarak kaydedilmişti; böylece eser sayısında +168, ziyaretçi sayısında ise +1.134 artış görüldü.

Veriler 2024 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında, özel müzelerdeki değişimin hem sayı hem de ziyaretçi açısından daha hızlı gerçekleştiğini gösteriyor. Bakanlığa bağlı kurumlardaki artışlar ise daha sınırlı kaldı ve var olan envanter ile ziyaretçi profili korunmuş görünüyor.

Toplam ziyaretçi sayısı açısından bakıldığında, 2025'te özel ve bakanlığa bağlı müzelerin toplam ziyaretçi sayısı 1.317.877 olarak hesaplanıyor; 2024 toplamı ise 1.034.343 idi. Bu veriler, kentteki müzecilik faaliyetlerindeki hareketliliğin sayısal boyutunu ortaya koyuyor.

Kaynak: TÜİK Kültürel Miras İstatistikleri.

ERZURUM’DA 2025 YILINDA ÖZEL MÜZELERİ ZİYARET EDENLERİN SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 282 BİN 400...

ERZURUM’DA 2025 YILINDA ÖZEL MÜZELERİ ZİYARET EDENLERİN SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 282 BİN 400 KİŞİ ARTARAK 997 BİN 355’E YÜKSELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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