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Erzurum'da rahvan şöleni: at sevgisi ovalarda canlandı

Erzurum'da düzenlenen Rahvan At Yarışları, 20 ilden yaklaşık 120 at ve 500’e yakın katılımcıyla geleneksel atçılık kültürünü buluşturdu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'da rahvan şöleni: at sevgisi ovalarda canlandı

organizasyon ve katılım detayları:

Türkiye’nin dört bir yanından gelen at sahipleri, jokeyler ve yarış severler Erzurum’da bir araya gelerek Rahvan At Yarışları’nda buluştu. Etkinlik, geleneksel Türk spor kültürünün önemli bir parçası olan rahvan atçılığına dikkat çekti.

Yarışa 20 farklı ilden yaklaşık 120 at katıldı. Toplam 7 kategoride gerçekleştirilen mücadeleler, ülkemizdeki en yüksek katılımlı rahvan yarışlarından biri olarak kayda geçti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizasyon kapsamında yaklaşık 500 at sahibi, jokey ve misafiri şehirde ağırladı. Yarış alanı, kent merkezine uzak olmakla birlikte Erzurum Ovası’nda Umudum Mahallesi yakınlarında olması nedeniyle vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

kültür, amaç ve yerel vurgular:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizasyonun yalnızca sportif bir yarış olmadığını vurguladı; etkinliğin, farklı şehirlerden gelen insanların, at sahiplerinin ve rahvan kültürüne gönül verenlerin buluştuğu bir kültür ve gelenek şöleni olduğu belirtildi. Belediye yetkilileri, yarışın rahvan atçılığının gelecek nesillere aktarılması ve geleneksel sporların tanıtılması amacı taşıdığını ifade etti.

belediye başkanının mesajı:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında yarışın tarih ve kültüre sahip çıkma çabası olduğunu belirtti: "Bugün burada tarihimize, kültürümüze ve kadim değerlerimize sahip çıkıyoruz. Atalarımızdan bize kalan güzel bir emaneti yaşatıyoruz. Geleneksel Rahvan At Yarışları’nın Erzurum’da düzenlenmesini işte bu açıdan çok kıymetli buluyorum." Sekmen, atın Türk tarihinde özel bir yeri olduğunu ve Erzurum’un atlı sporlarla olan bağının güçlü olduğunu vurguladı.

rahvan biniciliğinin özellikleri:

Rahvan atlar, doğalarındaki özgün yürüyüş biçimiyle tanınır. Atlarda doğal yürüyüşler adi adım, tırıs ve dörtnala ayrılırken; rahvan (yorga) yürüyüşü hem bazı ırklarda doğuştan görülen hem de eğitimle kazandırılabilen bir özellik olarak açıklanır. Ülkemizde rahvan yürüyüşler rahvan, kırık rahvan (yorga) ve kısa rahvan (düz yorga) şeklinde sınıflandırılır.

Bir atın rahvan yürüyebilmesi için genetik yapısında en az %50 rahvan kanına sahip olması gerektiği, aksi takdirde rahvan yürüyüşü öğrenme ihtimalinin düştüğü belirtiliyor. Rahvan atların adımlarının kısa fakat hızlı olduğu; iyi bir rahvan atın süratle koştuğunda adımlarının gözle seçilemeyecek kadar seri olduğu anlatılıyor. Ayrıca, "Eğer bir atın kanında en az P rahvan genleri yoksa o at doğuştan rahvan yürüyemez; eğitim ile yürüse dahi seri ve yumuşak bir yürüme göstermez."

Erzurum’daki bu organizasyon, sadece yarış heyecanı sunmakla kalmadı; aynı zamanda geleneksel atçılık bilgisinin ve at sevgisinin kuşaktan kuşağa aktarılması için de önemli bir platform oluşturdu.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN AT SAHİPLERİ, JOKEYLER VE YARIŞ SEVERLER ERZURUM’DA BULUŞTU....

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN AT SAHİPLERİ, JOKEYLER VE YARIŞ SEVERLER ERZURUM’DA BULUŞTU. GELENEKSEL TÜRK SPOR KÜLTÜRÜNÜN EN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN BİRİ OLAN RAHVAN AT YARIŞLARI, ERZURUM’DA BÜYÜK BİR ORGANİZASYONLA YENİDEN HAYAT BULDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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