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Erzurum'da turizmde rekor yıl: 8 ayda ziyaretçi ve gecelemede büyük sıçrama

Erzurum, 2026'nın ilk 8 ayında turist sayısını geçen yıla göre %36,9 artırarak 428.563'e taşıdı; yerli ziyaretçi ve gecelemelerde belirgin artış yaşandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'da turizmde rekor yıl: 8 ayda ziyaretçi ve gecelemede büyük sıçrama

Erzurum'da 8 ayda rekor artış:

Erzurum turizmi 2026'nın ilk 8 ayında dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Kentte ağırlanan toplam turist sayısı, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 36,9 artarak 428 bin 563 kişiye ulaştı. 2025'in ilk 8 ayında bu rakam 313 bin 4 olarak kaydedilmişti.

yerli turist patlaması:

Artışta yerli ziyaretçilerin payı öne çıktı. Geçen yılın ilk 8 ayında 285 bin 650 olan yerli turist sayısı, 2026'da yüzde 41,3 yükselerek 403 bin 634 seviyesine çıktı. Yerli turistlerdeki bu yükseliş, turizm esnafı ve sektör temsilcilerinin gelir beklentilerini olumlu etkiledi.

konaklama verileri ve yıl sonu hedefleri:

Turist sayısındaki artış konaklama istatistiklerine de yansıdı. Geçen yılın ilk 8 ayında toplam geceleme sayısı 596 bin 896 iken, 2026'nın aynı döneminde bu sayı 761 bin 278 olarak kayda geçti. Bu yükseliş kentteki turizm hareketliliğinin kapsamlı bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

2025'i toplam 493 bin 641 turistle tamamlayan Erzurum, 2026'nın henüz 8 ayında geçen yılın toplam rakamına yaklaşmış durumda. Sektör temsilcileri ve yetkililer, mevcut artış trendinin yılın son dört ayında da sürmesi halinde kentin 2026'yı 600 binin üzerinde turist ve 1 milyonun üzerinde geceleme ile kapatarak tarihi bir başarı elde edebileceğini öngörüyor.

ERZURUM TURİZMİNDE 2026 YILININ İLK 8 AYINDA REKOR ARTIŞ YAŞANDI. KENTTE AĞIRLANAN TURİST SAYISI...

ERZURUM TURİZMİNDE 2026 YILININ İLK 8 AYINDA REKOR ARTIŞ YAŞANDI. KENTTE AĞIRLANAN TURİST SAYISI, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 36,9 ARTARAK 428 BİN 563’E ULAŞTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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