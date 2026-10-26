Yerel liderler COP31 öncesi Gaziantep'te iklim eylemini masaya yatırıyor

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul Gaziantep'te konuşacak

Antalya'da 9–20 Kasım tarihlerinde Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 öncesinde, yerel yönetimlerin iklim eylemine katkılarını değerlendirmek üzere Gaziantep'te önemli bir toplantı düzenleniyor. Toplantıda Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da konuşmacı olarak yer alacak.

Toplantının amacı:

UCLG-MEWA tarafından, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ev sahipliğinde düzenlenen programın önceliği, COP31'e giden süreçte şehirlerin rolünü görünür kılmak ve yerel düzeyde uygulanabilir politikaları tartışmak. Etkinlik, iklim değişikliğiyle mücadelede çok düzeyli yönetişim ve yerel liderliğin güçlendirilmesine odaklanıyor.

Panelin gündemi ve katılımcılar:

Bugün gerçekleştirilecek "İklim Eylemi İçin Yerel Liderlik ve Çok Düzeyli İklim Yönetişimi" başlıklı oturumda Şenol Kul, Bülent Açıkgöz'ün moderatörlüğünde Sultanbeyli, Adıyaman, Aksaray ve Sultangazi belediye başkanlarıyla birlikte yer alacak. Panelde yerel yönetimlerin iklim politikaları, kurumlar arası iş birliği ve projelerin finansmana erişimi ana başlıklar olacak.

Toplantıda ayrıca belediyelerin iklim hedeflerini somut projelere dönüştürmesi, sürdürülebilir yatırımların desteklenmesi ve şehirlerin iklim risklerine karşı dayanıklılığının artırılmasına yönelik çözüm önerileri ele alınacak. Yerel deneyimlerin paylaşılmasıyla COP31 sürecine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Şenol Kul'un konuşmasının, yerel yönetimlerin sahadaki uygulama örnekleri ve finansman erişimi konusundaki perspektifine odaklanması bekleniyor. Programın, şehirlerin sürdürülebilir geleceğine yönelik iş birliğini güçlendirmeye yönelik somut adımlar üretmesi hedefleniyor.

TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL (ARŞİV)