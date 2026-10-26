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Kültürel miras için buluşma: CIOFF Türkiye ödülleri Büyükçekmece'de dağıtıldı

CIOFF Türkiye 5. Hizmet ve Başarı Ödülleri Büyükçekmece'de verildi; Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 'En İyi CIOFF Türkiye Festivali' seçildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kültürel miras için buluşma: CIOFF Türkiye ödülleri Büyükçekmece'de dağıtıldı

CIOFF Türkiye 5. Hizmet ve Başarı Ödülleri büyükçekmece'de:

Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Derneği (CIOFF) Türkiye tarafından düzenlenen CIOFF Türkiye 5. Hizmet ve Başarı Ödülleri töreni, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Gece, kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için emek veren kişi ve kuruluşları bir araya getirdi.

27 yıllık festivalin ödülü ve teslimatı:

Etkinlikte, 27 yıldır farklı kültürleri aynı sahnede buluşturan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali "En İyi CIOFF Türkiye Festivali" ödülüne layık görüldü. Ödül, festival adına FIDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu tarafından teslim alındı; bu takdim, festivalin kültürel mirasın yaşatılmasına ve uluslararası alandaki rolüne dikkat çekti.

Tören programı ve kültürel çeşitlilik:

Gecede Anadolu'nun farklı yörelerinden alınan halk oyunları gösterileri programı renklendirirken, salondakilere Türkiye'nin geleneksel sanatlarının zenginliği sunuldu. Törende ödül alan kişi ve kuruluşların, yerel kültürleri yaşatma çabaları ve genç kuşaklara aktarma konusundaki katkıları vurgulandı.

Organizasyon, hem yerel hem uluslararası düzeyde kültürler arası diyaloğun güçlendirilmesi ve geleneksel sanatların görünürlüğünün artırılması açısından önem taşıyor. Tören, geleneksel sanatlara emek veren toplulukları ve bireyleri onurlandırarak kültürel mirasın sürdürülebilirliğine dikkat çekti.

KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA KATKI SUNAN KİŞİ VE KURULUŞLAR...

KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA KATKI SUNAN KİŞİ VE KURULUŞLAR, CIOFF TÜRKİYE 5. HİZMET VE BAŞARI ÖDÜL TÖRENİ’NDE ÖDÜLLENDİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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