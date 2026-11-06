Erzurum’da urganlı kurtarma: arızalanan scooter diğerine bağlanıp çekildi

Olayın yaşandığı yer ve anlar

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi üzerinde, seyir halindeki iki scooter tipi motosikletten birinin arızalanması sonucu dikkat çeken bir müdahale kaydedildi. Arızalanan motosiklet, diğer motosikletin arkasına urganla bağlanarak çekildi.

Durumun sıra dışılığı, motosikletlerin üzerinde her iki sürücünün de bulunması ve bu görüntülerin bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedilmiş olmasıydı. Videoda, iki motosikletin bir süre böyle ilerledikten sonra görüş alanından kaybolduğu görülüyor.

Görüntülerin taşıdığı izlenimler:

Kayıttaki sahne, kısa ve net bir biçimde olayın nasıl gerçekleştiğini gösteriyor: arızalanan scooter sürücüsünün statik kalan aracını başka bir scooterın arkasına urganla bağlayıp çekmesi. Görüntülerde herhangi bir çarpışma veya müdahale anı yer almıyor, sadece çekilme süreci görülüyor.

Güvenlik ve gözlemler:

Kayda yansıyan bu tür uygulamalar trafiğin akışı ve sürücü güvenliği açısından soru işaretleri doğuruyor. Olayın yaşandığı Saraybosna Caddesi gibi bir güzergâhta böyle bir yöntem tercih edilmesi, hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları açısından risk oluşturabilir. Görüntüler neticesinde olayla ilgili başka bir bilgi ya da müdahale kaydedilmediği için sonrasında ne olduğu bilinmiyor.

Olayın görüntüleri, yerel bir sakin tarafından kaydedilip paylaşılmış olup, gelişmelerin doğrulanması veya yetkili mercilerce yapılacak bir açıklama henüz haberde yer almamaktadır.

ERZURUM’DA ARIZALANAN BİR MOTOSİKLETİN BAŞKA BİR MOTOSİKLETE URGANLA BAĞLANARAK ÇEKİLDİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.