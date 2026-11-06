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Kütahya'da başlayan UEFA C lisans eğitimine 1299 Bilecikspor'dan Onur Burulday katıldı

TFF ve TÜFAD'ın Kütahya'daki beş günlük UEFA C lisans kursuna 23 aday katıldı; 1299 Bilecikspor antrenörü Onur Burulday da yer aldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya'da başlayan UEFA C lisans eğitimine 1299 Bilecikspor'dan Onur Burulday katıldı

eğitim programı:

Kütahya'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğiyle düzenlenen UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi beş gün sürdü. Eğitim boyunca kursiyerlere teorik ve uygulamalı dersler verildi ve program toplamda 23 antrenör adayı ile tamamlandı.

burulday'ın katılımı ve geçmişi:

Eğitimde Bilecik'ten yer alan isimlerden biri de 1299 Bilecikspor'da görev yapan antrenör Onur Burulday oldu. Burulday, 2025-2026 sezonunda 1299 Bilecikspor'un U-14, U-15 ve U-16 yaş gruplarında yaşadığı şampiyonluklar ile öne çıkan bir profil taşıyor.

Beş günlük kursun tamamlanmasıyla katılımcılara sertifika süreçleri ve lisanslama aşamasına ilişkin bilgilendirme yapıldı; kurs, bölgedeki antrenör yetiştirme hedefleri doğrultusunda planlanan uygulamalardan biri olarak kayda geçti.

BAŞARILI ANTRENÖR BURULDAY, UEFA C LİSANS ANTRENÖR EĞİTİMLERİ BAŞLADI

BAŞARILI ANTRENÖR BURULDAY, UEFA C LİSANS ANTRENÖR EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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