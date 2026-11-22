TÜİK verileri Erzurum'daki yabancı konut satışlarındaki değişimi ortaya koyuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ülke uyruklarına göre satış verileri, Erzurum'da yabancılara yapılan konut satışlarında 2026 yılında düşüşe işaret ediyor. Ekim 2025 döneminde Rusya Federasyonu uyruklu kişilere 1 konut satılırken, 2026 yılı Ekim ayında Erzurum'da yabancılara yönelik konut veya iş yeri satışı kaydı bulunmadı.

Aylar arasındaki dağılım ve ülkeler:

2026 yılının Eylül ayında ise yabancılara yapılan konut satışları 2 olarak gerçekleşti; satışların biri Türkmenistan, diğeri İran uyruklu kişilere yapıldı. Her iki dönemde de Erzurum'da yabancılara iş yeri satışı kaydedilmedi.

Değerlendirme: küçük hacim, belirgin dalgalanma

Verilerde yer alan mutlak rakamların çok düşük olması nedeniyle aylık değişimlerin göreli olarak büyük görünmesi doğal. Bir yılda birkaç işlem düzeyindeki hareketler, bölge piyasasında kapsamlı bir eğilimden ziyade kısa vadeli dalgalanmaları yansıtıyor olabilir. Buna karşın 2026 Ekim verisinde hiçbir yabancıya satışın gözlemlenmesi, söz konusu ay için talebin zayıf kaldığını gösteriyor. Yetkililer ve yerel piyasa aktörleri, ilerleyen dönemlerdeki verileri takip ederek bu sınırlı hacimli hareketliliğin sürdürülebilir bir trende dönüşüp dönüşmediğini izleyecek.

ERZURUM’DA YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE YAPILAN KONUT SATIŞLARI, GEÇEN YILIN EKİM AYINA GÖRE 2026 YILINDA DÜŞÜŞ GÖSTERDİ.