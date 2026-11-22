Serik'te zeytinyağı fabrikalarında uzun bekleyiş

Antalya'nın Serik ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte zeytinyağı fabrikaları önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Tarladan toplanan mahsulü yağa dönüştürmek isteyen üreticiler, soğuk ve çamura aldırış etmeden traktör ve kamyonet kasalarında 24 ila 35 saat arasında sıra bekliyor; bazı üreticiler sıra bekleyişinin 30 saati aştığını bildiriyor.

yağ verimindeki düşüş üreticiyi etkiledi:

Bu yıl bölgede rekoltenin yüksek olmasına rağmen yağ veriminde belirgin bir düşüş yaşanıyor. Fabrika sahibi Şevket Gaffar, üreticilerin ve fabrika çalışanlarının yoğunluktan etkilendiğini belirterek, “Günde sadece 3 saat uyuyarak taleplere yetişmeye çalışıyoruz. İşlerimiz çok yoğun, vatandaş 30 saat sırada bekliyor. Bu sene zeytin hasadı fazla ama yağ oranı düşük. 8 kilonun üstünde zeytinden ancak 1 kilo yağ alabiliyoruz” dedi.

Gaffar ayrıca yoğunluğun ve atık miktarının fabrika işleyişini zorladığını, atığın nakliyesinin bile sorun haline geldiğini söyledi ve fabrikanın gündelik mesaisinin bu yoğunluk nedeniyle sürdürülemez olduğunu ifade etti. İşletmeciler, yoğunluğun yaklaşık 40 gün daha süreceğini öngörüyor ve üreticilere hasadı yavaşlatma çağrısı yapıyor.

Üretici Tevfik Karatoy da benzer kaygıları dile getirdi: “Dün öğlen geldik, 24 saat oldu. Ektik, tarlada kalmasın diye topluyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Evvelki gün sıktırdım, 10 kiloya 300 gram verdi. Ondan önce 7 kiloya 200 gram verdi. Sorun doğada mı makinelerde mi aklımız ermiyor, araştırılmasını istiyoruz.”

fabrika önündeki koşullar ve talepler:

Fabrika önünde bekleyenlerin hikâyeleri koşulların zorluğunu gözler önüne seriyor. Önünde yaklaşık 30 araç olduğunu söyleyen Mehmet Ali Durna, “Nöbet çok zor geçiyor, yarı uyur yarı uyanık araç sayıyoruz. Yağ oranı geçen yıla göre çok düşük. Zeytin ve zeytinyağı fiyatları da düşük olduğu için masrafı karşılamıyor, tamamen cepten zarar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

75 yaşındaki üretici Abdullah Özen fabrikadaki çamur ve zorlu koşullara dikkat çekerek, burada yatıp kalktıklarını ve otomatik bir sıra sistemine ihtiyaç olduğunu belirtti. Mehmet Kır ise ikindi vaktinden beri beklediğini, gece soğuğunda ateş başında sohbet ederek sabahı ettiklerini ve bölgeye yeni bir fabrikanın şart olduğunu söyledi.

Fabrika çevresinde oluşan uzun bekleyiş küçük esnaf hareketliliği de yarattı. Fabrika yanında 11 yıldır sıcak içecek ve yiyecek satarak geçimini sağlayan Mümine Bayram, “Sabah 08.00’den gece 02.00’ye kadar buradayım. 12 saatten 35 saate kadar bekleyenler oluyor. Zamanla herkesle abi, abla, kardeş gibi aile olduk” diyerek hem ekonomik canlılıktan hem de zorlu dayanışmadan söz etti.

Yağ verimindeki düşüşün kaynağı konusunda üreticiler makine mi doğa mı tartışması yaparken, hem kalite kontrol hem lojistik açıdan acil düzenlemeler talep ediliyor. Fabrika sahipleri ise iş yükünü hafifletmek için tarla toplama hızının ayarlanmasını ve atık nakliyesinde destek istiyor.

Sonuç olarak, Serik'te yüksek rekolte üreticilere beklenmedik bir yük getirirken, düşük yağ verimi ekonomik sıkıntıları artırıyor ve kısa vadede koordineli çözümler gerektiriyor. Üreticiler, işletmeciler ve yerel esnafın ortak talepleri arasında sıra yönetimi, ek fabrika yatırımı ve atık lojistiğinin iyileştirilmesi ön plana çıkıyor.

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE ÜRETİCİLER ZEYTİNYAĞI FABRİKALARININ ÖNÜNDE UZAYAN KUYRUKLARDA 30 SAATİ AŞAN SÜRELERDE SIRASINI BEKLİYOR