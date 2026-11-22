Çiftlik ilçesinde hasat takvimi çöktü

Niğde’nin Çiftlik ilçesi Bozköy beldesinde bu yıl patates üretimi, ilkbahardaki yoğun yağışların yol açtığı gecikme ve sonbahardaki soğuk hava nedeniyle beklentilerin çok altında kaldı. Bölgedeki üreticiler normalde eylül sonu ve ekim ortasına kadar tamamlanan hasadın uzadığını, tarlada kalan ürün oranının ise belirgin şekilde arttığını bildiriyor.

ekim gecikmesi ve besleme sürecine etkisi:

Üreticiler her yıl mayıs başında ekime başlarken, bu sezon yağışlar nedeniyle arazilerin hazırlanması zorlaştı ve ekimler temmuz ortasına kadar sarktı. Ekimdeki gecikme, bitkinin besleme dönemini kısaltarak yumru gelişimini olumsuz etkiledi; bu durum hasat takvimini öne çekmek yerine geciktirdi. Ziraat mühendisi Tamer Tekeli, normalde 15 Ekime kadar tamamladıkları hasadın bu yıl hâlâ 20 Kasımta sürdüğünü belirtti.

soğuk zararları, rakımlar ve kayıplar:

Tekeli, Melendiz bölgesinde ailesiyle birlikte bin 800 metre rakımlı arazilerde üretim yaptıklarını söyleyerek hasattan önceki günlerde sıcaklığın sıfırın altında 10 ila 12 dereceye düştüğünü aktardı. Toprağın donması sonucu hasat edilmeyi bekleyen patateslerin soğuktan zarar gördüğü, bunun da verimi aşağı çektiği ifade edildi. Tekeli, donun patateste yüzde 40 ila 50 oranında zarara yol açtığını ve yaklaşık 200 dekarlık üretim alanında mahsulün yarısını tarlada bırakmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Üreticiler, maliyetinin yüksek olduğu bir ürünü yetiştirdiklerini ve mevsim koşullarının olumsuz seyrinin hem rekolteyi hem de üretim maliyetlerinin geri dönüşünü etkilediğini belirtiyor. Çiftlik bölgesindeki bu kayıp, yerel üretim planlaması ve tedarik zinciri açısından da baskı oluşturuyor; önümüzdeki sezon için ekim zamanlaması ve don riskine karşı alınacak önlemler işletmelerin öncelikleri arasında yer alacak.

ÇİFTLİK İLÇESİNE BAĞLI BOZKÖY BELDESİNDE, İLKBAHARDAKİ YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİYLE TEMMUZ ORTASINA SARKAN PATATES EKİMİNİN ARDINDAN SOĞUK NEDENİYLE HASADI DA GECİKEN ÜRÜNÜN YARISI TARLADA KALDI.