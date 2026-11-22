Muratpaşa Belediyesi ödeme kolaylığı sağlıyor

Muratpaşa Belediyesi, 2026 yılı 2. taksit ödemelerinde vatandaşlara zaman esnekliği sunmak amacıyla vezne hizmet saatlerini genişletti. Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam ile eğlence vergilerine ilişkin 2'nci taksit ödemeleri için hem hafta içi akşamları hem de hafta sonunda vezneler hizmet verecek.

Açık olacak vezneler ve ek saatler:

Belediye, merkez ile semt veznelerinde ek hizmet düzenlemesi yaptı. Muratpaşa Belediyesi Merkez Veznesi ile Ali Çetinkaya ve Soğuksu Semt Vezneleri, 23-27 Kasım ve 30 Kasım tarihlerinde normal mesaiye ek olarak 17.30-19.30 saatleri arasında açık olacak. Böylece mesai saatleri dışında ödeme yapma imkânı sağlanıyor.

Hafta sonu hizmetleri de planlandı: vezneler 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günlerinde 08.30-17.30 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. Bu düzenleme, iş veya gündelik yaşam yoğunluğu nedeniyle vezneye gidemeyenler için pratik bir alternatif sunuyor.

Online ödeme seçeneği ve son tarih:

Vezneye gitmeden işlem yapmak isteyenler için belediye online alternatif de sunuyor. Ödemeler, www.muratpasa-bld.gov.tr adresindeki e-Belediye sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sistem, vezne yoğunluğunu azaltmaya ve vatandaşların ödemelerini zaman kaybetmeden tamamlamasına yardımcı oluyor.

2026 yılı 2'nci taksit vergi ödemeleri için son gün 30 Kasım Pazartesi olarak belirtiliyor. Vatandaşlar, kendilerine en uygun gün ve saatleri seçerek ödemelerini veznelerden yapabilir veya e-Belediye üzerinden işlem tamamlayabilir.

Belediye yetkilileri, ek vezne saatlerinin ödeme yoğunluğunu azaltmayı ve hizmet erişimini kolaylaştırmayı hedeflediğini vurguladı. Vatandaşların son güne bırakmadan işlemlerini planlamaları öneriliyor.

MURATPAŞA’DA VERGİ ÖDEMELERİ İÇİN VEZNELER AKŞAM SAATLERİNDE VE HAFTA SONU DA HİZMET VERECEK