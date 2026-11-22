önleyici temizlik çalışmaları sahada sürdü:

Meteorolojinin kent için yaptığı yeni yağış uyarısının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası su birikintileri ve taşkınlara karşı önlem almak üzere sahaya çıktı. Çalışmalar gece boyunca devam etti ve ekipler, kritik noktalarda önleyici temizlik ve kontrol faaliyetleri yürüttü.

çalışmaya katılan birimler ve ilçeler:

Temizlik ve denetim çalışmalarına Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Sağlık İşleri daire başkanlıkları ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ekipler, Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde yoğunlaşarak cadde, bulvar ve problemli güzergahlarda mesai yaptı.

uygulanan yöntemler ve öncelikler:

Ekipler, dört merkez ilçedeki cadde ve bulvarlarda bulunan mazgal ile yağmur suyu ızgaralarını tek tek kontrol etti. Yağmur sularının tahliyesini engelleyebilecek çöp, yaprak, çamur ve diğer atıklar temizlenerek hatların su akışına hazır hale getirilmesi sağlandı. Özellikle yoğun araç ve yaya trafiğinin bulunduğu güzergahlar ile geçmiş yağışlarda su birikintilerinin görüldüğü noktalar öncelikli olarak ele alındı.

Belediye yetkilileri, yapılan önleyici çalışmaların yağış anında yaşanabilecek sıkıntıların azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtti ve vatandaşları temizlik çalışmalarına engel olunmaması konusunda uyardı.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, METEOROLOJİNİN KENT İÇİN YAPTIĞI YENİ YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN OLASI SU BİRİKİNTİLERİ VE TAŞKINLARA KARŞI DÖRT MERKEZ İLÇEDE GECE BOYUNCA MAZGAL VE YAĞMUR SUYU IZGARALARINI TEMİZLEDİ.