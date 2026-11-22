ASO 2026 yılı 2. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı yapıldı

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç başkanlığında gerçekleşen 2026 yılı 2. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Meclis Başkanı İhsan Çetinceviz, Yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin Kurulu ve Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda küresel ekonomik gelişmeler, finansmana erişim, ihracat destekleri, erken sanayisizleşme riski, Avrupa Birliği sanayi politikaları ve COP31 hazırlıkları gibi geniş bir gündem ele alındı.

Ardıç, enflasyonla mücadelede uzun vadede gerekli olanın sıkı para politikasından çok fiyat istikrarı olduğunu vurguladı ve birlik mesajı verdi. Toplantıda Ankara’nın bilgi ve üretim kapasitesinin sanayicinin hizmetine sunulmasının önemine dikkat çekildi ve bu dönüşümün ortak sorumluluk olduğu ifade edildi.

Komitelerin rolü ve sahadan gelen talepler:

Ardıç, oda seçimlerinin ardından ilk kez toplandıklarını belirterek meslek komitelerine seçilen üyeleri tebrik etti ve seçim sürecindeki dayanışmanın güç verdiğini söyledi. Komitelerin üyelerin talep ve beklentilerini en yakından bilen organlar olduğuna işaret ederek, gelen görüş ve önerilerin çalışmaların yönünü belirlediğini kaydetti.

Mayıs ayında yapılan ilk ortak toplantıda dile getirilen sorun, talep ve beklentilerin Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildiğini; ilgili bakanlıklara iletildiğini ve Genel Sekreterlik tarafından sürecin takip edildiğini belirten Ardıç, çoğu talepte olumlu sonuç alındığını ve ilgili kişi ve komitelerin bilgilendirildiğini anlattı. Ardıç, dile getirilecek her konunun aynı titizlikle ele alınacağını ve çözümünün takipçisi olunacağını vurguladı.

Meslek komitelerinin sahadan getirdiği ihtiyaçları projelere dönüştürmesini teşvik eden Ardıç, Oda bütçe imkânları ölçüsünde bu çalışmalar için maddi desteğe hazır olduklarını ifade etti. Yönetim, Meclis ve komiteler arasındaki kesintisiz iletişim ve istişareyle önceliklerin somut adımlara dönüştürüleceği belirtildi.

Projeler, endeksler ve üretime dönüşüm:

Geçen dönemde Ankara’nın bilgi ve üretim gücünü sanayicinin hizmetine sunmak için önemli adımlar atıldığını hatırlatan Ardıç, ASO-İLTEK ile illerin teknolojik gelişmişliğini ölçen çalışmanın sanayi politikalarına yön verdiğini ve Ankara’nın birinciliğinin sorumlulukları artırdığını söyledi. Bu birikimi daha fazla fabrikanın üretimine ve daha fazla üyenin kazancına taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Ardıç, üç yılda ASO Model Fabrika aracılığıyla 148 firmanın üretim süreçlerine dokunduklarını, İhracat Mentorluk Programı ile firmalara yeni pazarlara açılma yol gösterdiklerini, eğitim ve mentorluk faaliyetlerinin çeşitlendirildiğini ve ASO METES belgelendirme kapsamının genişletildiğini aktardı. ASO Teknoparkı'nın üç yıl önce doğrudan yönetilmesinin ardından GarajX ile teknoloji ve Ar-Ge ekosistemindeki varlığın güçlendirildiği ifade edildi.

Hazırlıkları süren projeler arasında ASO Teknoloji Üssü, ASO Serbest Bölgesi ve ASO Sıfır Atık Organize Sanayi Bölgesi yer alıyor. Sıfır Atık OSB projesiyle bir işletmenin atığının diğerinin hammaddesine dönüştüğü bir sanayi yapısı oluşturulması hedefleniyor; izin ve finansman şartları oluşan etapların hayata geçirilmesine öncelik verilecek.

"Ankara’nın birikimini fabrikalarımızın gücüne dönüştürmek, yeni dönemde hepimizin ortak sorumluluğudur" sözleriyle başarı ölçüsünü üyenin kazancı, müşteri ve sipariş artışı ile geliştirdiği ürün ve sağladığı tasarruf üzerinden tanımlayan Ardıç, saha odaklı yaklaşımı tekrar vurguladı.

Yeni bir gösterge olarak tanıtılan ASO Sanayi Eşik Endeksi (ASO-SEE) ile Ankara sanayisinin aylık nabzının tutulacağını açıklayan Ardıç, endeksin sahadan gelen verilerle sanayinin bugününü görünür kılacağını ve risklerin erkenden fark edilerek uyarıların yapılacağını bildirdi. ASO-SEE'nin pilot uygulamasına komite üyelerinin katkı sağlaması istendi; her üyeden pilot uygulamaya katılma ve sonraki aylarda düzenli bilgi paylaşma talebi yinelendi.

Ardıç, ASO-İLTEK’in yeni verilerinin yıl sonunda açıklanacağını hatırlatarak ASO-SEE’nin de ASO-İLTEK’in ardından önemli bir referans kaynağı haline getirilmesini hedeflediklerini belirtti. Toplantı, komitelerin sektörlere ve üyelere katkı sağlayacak projeler geliştirmesi yönündeki çağrının altı çizilerek sona erdi.

ANKARA SANAYİ ODASI’NIN (ASO) 2026 YILI 2. MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ