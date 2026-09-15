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Erzurum’da yer çekimini sorgulatan yol: motor kapalıyken bile araçlar yokuşa çıkıyor

Konaklı yakınlarında motoru çalışmadan ve vitesi boştayken yokuş yukarı giden yaklaşık 300 metrelik gizemli yol keşfedildi, bölge turizmine katkı bekliyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzurum’da yer çekimini sorgulatan yol: motor kapalıyken bile araçlar yokuşa çıkıyor

Keşif ve ilk gözlemler:

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi yakınlarında, Konaklı Kayak Merkezi yolu üzerinde yaklaşık 300 metrelik bir güzergâhta araçların olağan dışı hareket ettiği tespit edildi. Bölge, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Olay, emekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz ile araştırmacı-yazar Taner Özdemir tarafından yapılan saha çalışması sırasında fark edildi. İkili, durdurdukları aracın motoru çalışmadığı ve vitesi boşa alındığı halde kendiliğinden yokuş yönünde ilerlediğini gözlemledi.

Deneyler ve tekrar eden sonuçlar:

Solmaz ve Özdemir, yolun farklı noktalarında denemeler yaptı; araçlar düz olduğu düşünülen bir noktadan yokuş yönüne doğru kendi kendine hareket etti. Yapılan denemelerde bazı araçların boştayken 60 kilometre hıza kadar çıktığı bildirildi. Gözlemler dron ile de desteklenerek tekrarlandı.

Keşif ekibi, bulguların Abdurrahman Gazi Türbesi civarındaki yaklaşık 200 metrelik benzer bir gizemli yol kesimiyle paralellik gösterdiğini belirtti. Abdurrahman Gazi rotası, Erzurum'da daha önce kayda geçen ve merak çeken turistik noktalar arasındaydı; yeni keşfin de benzer ilgi çekmesi bekleniyor.

Keşfin turizme yansımaları ve çağrı:

Gürsoy Solmaz, keşfin ardından bölgenin doğal bir turistik değer kazandığını vurgulayarak 'Erzurum’a hayırlı olsun' ifadesini kullandı ve Konaklı'ya gelenlerin bu gizemli yolu da deneyimlemelerini önerdi. Taner Özdemir ise çalışmanın saha sırasında ortaya çıktığını, benzer yolları merak edenlerin Konaklı'yı ziyaret edebileceğini belirtti ve keşfin Erzurum turizmine katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Yetkililer veya bağımsız uzmanlar tarafından yapılacak ölçümler ve değerlendirmeler sonuçları doğrulayana kadar alanda güvenlik uyarıları ve bilgilendirme gerekliliği öne çıkıyor. Şu an için keşif, bölge halkı ve turistler arasında merak uyandıran bir gözlem olarak kayda geçti.

ERZURUM’DA, ARAÇLARIN MOTORU ÇALIŞMADAN VE VİTES BOŞTAYKEN YOKUŞ YUKARI HAREKET ETTİĞİ YAKLAŞIK...

ERZURUM’DA, ARAÇLARIN MOTORU ÇALIŞMADAN VE VİTES BOŞTAYKEN YOKUŞ YUKARI HAREKET ETTİĞİ YAKLAŞIK 300 METRELİK GİZEMLİ YOL KEŞFEDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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