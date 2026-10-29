Erzurum'dan kodla ve isabet ettir ile dünya üçüncülüğü

Erzurum ekibi uluslararası kürsüde

Erzurum Özel Güneş Ortaokulu, Gaziantep'te düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği kapsamında sergilenen projeler arasında öne çıkarak Kodla ve İsabet Ettir projesiyle uluslararası alanda üçüncülük kazandı. Yarışma, 26-28 Ekim tarihlerinde Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türk Dünyası Çocuk Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Organizasyon ve seçilim süreci:

Etkinliğe 22 farklı ülkeden katılım sağlanırken, dünya genelinden gelen başvurular toplamı 1000'i aşkın projeye ulaştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sergilenmeye değer bulunan 142 proje Gaziantep'te jüri ve izleyicilerin beğenisine sunuldu. Bu seçkin havuz içinde Özel Güneş Ortaokulu'nun çalışması jürinin takdirini alarak kürsüye çıktı.

Proje ve ekip:

Proje, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Merve Taştan danışmanlığında öğrenciler Berat Çınar Türkmen, Kerem Can Aydın ve Ahmet Tuna Uygur tarafından hazırlandı. Jüri değerlendirmesi sonucu ekip, uluslararası arenada 3.lük ödülüne layık görüldü ve Erzurum ile Türkiye'yi temsil etti.

Özel Güneş Ortaokulu yönetimi yayımladığı tebrik mesajında, bilimin ve üretmenin ışığında geleceğe yön veren danışman öğretmen ve öğrencileri yürekten kutlayarak başarılarının devamını diledi. Okulun bu uluslararası başarısı, yerel eğitim kurumu profiline katkı sağlarken öğrencilerin proje tabanlı öğrenme deneyimlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

GAZİANTEP'TE DÜZENLENEN 8. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI BİLİM VE KÜLTÜR ŞENLİĞİ’NDE, ERZURUM ÖZEL GÜNEŞ ORTAOKULU BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK "KODLA VE İSABET ETTİR" PROJESİYLE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.