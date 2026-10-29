Köyceğiz'te 29 Ekim: salonu dolduran gösteriler ve törenler

kutlama programının başlangıcı:

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Program sabah 09.30'da Kaymakamlık Makamı'nda tebriklerin kabulü töreniyle başladı. Ardından planlanan etkinlikler, devam eden hava muhalefeti nedeniyle Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda sürdürüldü.

resmî törenler ve konuşmalar:

Törene Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı katılarak hem öğrencilerin hem de halkın bayramını kutladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı sunuldu. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

gösteriler, ödüller ve özel sunumlar:

Etkinlikler kapsamında Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan oratoryo beğeni topladı. Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi izleyiciler tarafından izlendi. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü düzenlemesiyle gerçekleştirilen jimnastik gösterisinin ardından Köyceğiz Bayan Güreş Takımı müsabakaları sergilendi.

Program, ödül töreniyle devam etti ve Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından sunulan 103. Yıl Büyük Türkiye koreografisi ile renkli bir bölüm daha eklendi. Etkinlikler, aynı okul ile Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hazırlanan halk oyunları gösterisinin ilgi görmesiyle sürdü.

Tören geçişinin tamamlanmasının ardından kutlama programı sonlandırıldı.

KÖYCEĞİZ’DE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU YAŞANDI