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Külliyede bayram tebrikleri: devlet ve diplomasi temsilcileri Erdoğan'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'deki tören sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM başkanı, bakanlar, komutanlar ve diplomatik temsilcilerin tebriklerini kabul etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Caner Şahin

Külliyede bayram tebrikleri: devlet ve diplomasi temsilcileri Erdoğan'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen Anıtkabir töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. Kabul töreni, resmi bayram programının devamı niteliğinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar:

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri katıldı.

Ayrıca törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Diplomasi, askerî temsil ve kapanış:

Törene Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de tebriklerini iletti. Etkinlik, Ankara'da görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ve sivil personel ile olimpiyatlarda madalya almış sporcular ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarının yakınlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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