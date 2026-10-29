Denizli'de Cumhuriyet'in 103. yılında Gangster'le sanat dolu gece

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Opera ve Bale Günleri, Gangster müzikaliyle görkemli bir akşama imza attı. Özay Gönlüm Salonu'nu dolduran izleyiciler, iki perdelik yapımı büyük ilgiyle takip ederek şehrin kültür yaşamına canlılık katan bir geceye tanıklık etti.

Sahne, müzik ve koreografinin buluşması:

Sahne tasarımı, dekor ve kostümler; dönemin atmosferini hissettirecek biçimde özenle kurgulandı. Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahneye konulan yapım, modern dansın ve tiyatronun güçlü anlatımını müzikle harmanlayarak izleyicilere yoğun bir görsel-işitsel deneyim sundu. İki gün boyunca kapalı gişe oynayan gösteride sahne ile seyirci arasında hissedilen yüksek enerji, performansların coşkusunu arttırdı.

Hikâye ve temalar:

Müzikal, izleyicileri 1930'lu yılların Amerika'sına taşıyarak Büyük Buhran döneminin karanlık ve çalkantılı atmosferini perdeye taşıdı. Eser, bankaları soyan ve dönemin efsanevi figürlerinden biri olan John Dillinger'ın maceralarını merkeze alırken; suç dünyasıyla iç içe geçmiş aşk, tutku, kıskançlık ve ihanet temalarını da işledi. Tiyatro ve modern dansın uyumlu birlikteliği, hikâyenin temposunu ve duygusal derinliğini güçlendirdi.

İzleyici tepkisi ve teşekkür:

Temsilin finalinde salonun coşkusu doruğa çıktı ve sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı. İzleyicilerin yoğun beğenisi, yapımın her aşamasında hissedilirken, gece sonunda sanatçılara ve ekibe takdim edilen plaketler bu takdiri pekiştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt tarafından Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu sanatçılarına plaket ve çiçek verildi; bu jest, etkinliğin hem kurumlar arası iş birliğini hem de kentteki sanat yaşamının desteklenmesini simgeledi.

Denizli'nin "Sanat Şehri Denizli" vizyonu çerçevesinde düzenlenen bu nitelikli sahne deneyimi, kentin kültür takvimine değer katarak Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamalarına unutulmaz bir katkı sağladı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, 2. OPERA VE BALE GÜNLERİ KAPSAMINDA SAHNELENEN "GANGSTER" MÜZİKALİ, İZLEYİCİLERE SANAT DOLU VE BÜYÜLEYİCİ BİR AKŞAM YAŞATTI. GECEDE SANATÇILARIN PERFORMANSLARI VE SAHNE ŞOVLARI SANATSEVERLERDEN TAM NOT ALDI.