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Muğla'da 29 ekim coşkusu gençlerin gösterileriyle taçlandı

Muğla'da 29 Ekim kutlamaları Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti; Vali Dr. İdris Akbıyık ve protokol öğrencilerin gösterileriyle Cumhuriyet'i kutladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Muğla'da 29 ekim coşkusu gençlerin gösterileriyle taçlandı

Muğla'da 29 ekim coşkusu:

Muğla'da Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yılı, Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Garnizon Komutanı ve Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören programı:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ekipleri ve öğrenciler sahne aldı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyicilerden alkış alırken salonda bayram coşkusu hissedildi. Gösteriler, farklı kuşakların bir araya geldiği ve kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılmasının ön plana çıktığı bir içerikle sürdü.

Vali Akbıyık'ın mesajı:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık konuşmasında Cumhuriyet'in korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Akbıyık, yerli ve milli savunma sanayisindeki gelişmelere değinerek, "Yerli ve milli savunma sanayisimizin gurur abideleri olan insansız hava araçlarımızda, milli muharip uçaklarımızda, göklerde ve mavi vatanda dalgalanan al bayrağımızda gençlerimizin azmi, fikri ve alın teri vardır" dedi.

Akbıyık, konuşmasında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin kahramanlarını anıp, vatan, ezan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet, gazilere minnet belirtti. Gençlere emanet edilen Cumhuriyet vurgusunu "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz" sözleriyle hatırlattı.

Vali ayrıca gençlerin gelişimine yönelik çalışmalara değinerek, "Milletçe 'Kitap insanı, insan dünyayı değiştirir' anlayışıyla okuyan, araştıran, üreten ve çağın ötesini hedefleyen bir gençlik için tüm imkânlarımızı seferber etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Birlik ve beraberlik mesajı vererek farklılıkların zenginlik sayılması gerektiğini belirtti. Konuşmasını "Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet" sözleriyle tamamladı.

Menteşe Kapalı Spor Salonu'ndaki kutlama, öğrencilerin gösterileri ve protokolün katılımıyla coşkulu anlarla sona erdi; tören, Cumhuriyetin 103'üncü yılına yakışır bir birliktelik örneği sunmuş oldu.

MUĞLA&#039;DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

MUĞLA'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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