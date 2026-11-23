Berrin Göktuğ Kadıoğlu akademide yeni bir basamağa ulaştı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Berrin Göktuğ Kadıoğlu, profesör unvanını alarak akademik kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Karar, Erzurum'da ve sağlık çevrelerinde memnuniyetle karşılandı; meslektaşları ve kent halkı gelişmeyi şehir adına bir kazanım olarak değerlendirdi.

eğitim ve uzmanlık yılları:

Erzurum doğumlu olan Kadıoğlu, eğitim hayatını kentte sürdürdü ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini 1991 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Kadın Hastalıkları ve Doğum alanındaki uzmanlık eğitimini 1998 yılında tamamladı. Bu temele dayanan klinik pratik, onun ilerleyen akademik çalışmalarının ve yönetsel rollerinin temelini oluşturdu.

klinik hizmet, yöneticilik ve bilimsel çalışma:

Meslek hayatına Erzurum Numune Hastanesinde başlayan Kadıoğlu, 2002 yılında görev aldığı Nenehatun Kadın Doğum Hastanesinde uzun yıllar hizmet verdi. Hastanedeki çalışmalarının ardından 2014-2020 yılları arasında aynı kurumda başhekimlik yaptı ve bu görevi süresince sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde önemli sorumluluklar üstlendi; dönemi içinde yılın başhekimi olarak seçilerek ödüllendirildi.

Kadıoğlu, klinik ilgi alanlarını robotik cerrahi ve ileri laparoskopik cerrahi eğitimleriyle genişletti. Anne ve bebek sağlığı, normal doğumun teşvik edilmesi ile doğuma hazırlık eğitimleri gibi konularda aktif çalışmalar yürüttü ve bu alandaki birikimini ulusal ve uluslararası yayınlarla paylaştı. Akademik unvanlarda ise 2021 yılında doçentlik mertebesine ulaşmıştı; şimdi profesörlüğe terfi etmesi, yıllara yayılan emeğinin somut bir karşılığı olarak değerlendiriliyor.

Hekimlik, yöneticilik ve akademik çalışmaları bir arada yürüten Kadıoğlu'nun bu yükselişi, doğup büyüdüğü kente yaptığı katkılar nedeniyle Erzurum için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ERZURUM TIP FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI BERRİN GÖKTUĞ KADIOĞLU’NUN PROFESÖRLÜĞE YÜKSELMESİ, ERZURUM’DA VE SAĞLIK CAMİASINDA MEMNUNİYETLE KARŞILANDI.