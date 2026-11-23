Atatürk Üniversitesi dünya sıralamasında 113. basamakta

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralamasına göre Atatürk Üniversitesi, dünya genelinde 113. sırada konumlandı. Türkiye’den listeye giren 89 üniversite arasında 6. sırada yer alan Erzurum merkezli kurum, devlet üniversiteleri arasında 4. sırada bulunuyor ve tıp fakültesi bulunan devlet üniversiteleri kategorisinde birinci oldu.

sıralamadaki yerimiz:

Sıralamada dikkat çeken nokta, tıp fakültesi olan üniversitelerin dağılımı. Atatürk Üniversitesi’nin önünde Türkiye’den sıralanan kurumlar arasında tıp fakültesi bulunan tek üniversite, vakıf üniversitesi olan Koç Üniversitesi olarak görünüyor; bu durum Atatürk Üniversitesi’ni tıp fakülteli devlet üniversiteleri arasında zirveye taşıdı. THE, 201. sıradan itibaren kurumları aralıklarla yayımlıyor; tıp fakültesi olan diğer devlet üniversitelerinin tabloda bulunduğu aralıklar şöyle: Erciyes (134), Akdeniz (172), Recep Tayyip Erdoğan (195), Ankara, Hacettepe ve Selçuk (201-250), Ondokuz Mayıs (251-300), Fırat ile Gazi (301-350).

rektörün yorumu:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sonuçla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Atatürk Üniversitesi olarak bilimi disiplinlerin sınırları içinde tutmayan, alanlar arasında köprü kuran bir anlayışı benimsiyoruz. Dünya sıralamasında 113. basamakta yer almak ve tıp fakültesi bulunan devlet üniversiteleri arasında ilk sırada bulunmak, bu anlayışın uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu başarı; akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin ortak emeğinin ürünüdür. Hepsine teşekkür ediyorum. Hedefimiz, bu konumu korumanın ötesinde, daha üst sıralara yürümek ve Erzurum’dan dünyaya değer üretmeye devam etmektir."

Kurumsal düzeyde elde edilen bu sonuç, Atatürk Üniversitesi’nin disiplinlerarası araştırma yaklaşımlarının ve uluslararası etkileşiminin somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Üniversite yönetimi, mevcut konumu koruyup geliştirmek için stratejik çalışmaların süreceğini belirtiyor.

TİMES HİGHER EDUCATİON 2027 DİSİPLİNLER ARASI BİLİM SIRALAMASINDA DÜNYA GENELİNDE 113. SIRAYA YERLEŞEN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ BULUNAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA BİRİNCİLİĞİ ALDI.