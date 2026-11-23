Gediz'te bir yuva daha: Necdet Akel'den konteyner desteği

Kütahya’nın Gediz ilçesinde sürdürülen sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında, ilçe merkezinin yanı sıra köylerdeki ihtiyaç sahiplerine de öncelik veren Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel önemli bir teslimat gerçekleştirdi.

teslimat ve yerleştirme süreci:

Başkan Akel’in girişimleriyle temin edilen konteyner ev, Gediz’e bağlı Abide Köyü’nde ikamet eden Rasim Aydemir için hazırlandı ve köydeki yerine yerleştirilerek sahibine teslim edildi. Gerçekleştirilen çalışmada, kısa süre içinde hazırlanıp yerleştirme işlemlerinin tamamlanması dikkat çekti.

Yeni yuvasına kavuşmanın sevincini yaşayan Rasim Aydemir, kendisine bu imkânı sağlayan ve zor gününde yalnız bırakmayan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ile emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

belediyenin köylere yönelik yaklaşımı:

Teslimat sonrası değerlendirmede bulunan Necdet Akel, ilçenin her köşesindeki vatandaşların huzur ve refahı için çalıştıklarını vurguladı. Akel, hizmetlerin sadece ilçe merkeziyle sınırlı olmadığını; köylerdeki her vatandaşın derdinin kendilerinin derdi olduğunu ifade etti.

Gediz Belediyesi yetkilileri, ihtiyaç sahiplerine destek sunmaya ve gönüllere dokunmaya devam edeceklerini belirterek, Rasim Aydemir için yeni yuvasında sağlık, huzur ve mutluluk diledi. Başkan Akel sözlerini, "Rasim Abimize yeni yuvasında sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." şeklinde noktaladı.

SOLDAN SAĞA İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ ŞERİF AKYÜN, RASİM AYDEMİR, NECDET AKEL