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Erzurumspor FK Konyaspor'u evinde ilk kez mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı

Erzurumspor FK, Süper Lig 4. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'u 1-0 yenerek rakibine karşı tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor FK Konyaspor'u evinde ilk kez mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı

maç özeti:

Erzurumspor FK, Süper Lig 4. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mavi-beyazlı ekibin galibiyetini sağlayan golü Eren Tozlu 17. dakikada kaydetti. Karşılaşma boyunca Dadaşlar savunmada disiplinli bir görüntü sergiledi ve skoru koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

sezon değerlendirmesi:

Bu sonuçla Erzurumspor FK puanını 4'e yükseltti ve aynı zamanda Konyaspor karşısında tarihinde ilk kez galip geldi. Takım, ligdeki ilk haftalarda zorlu sonuçlar almıştı; deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 yenilgi, sahada Galatasaray'a 4-0 mağlubiyet ve Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 beraberlik yaşamıştı.

maçın önemi:

Erzurumspor FK için hem taraftarlar hem de takım moral açısından bu galibiyetin ayrı bir önemi bulunuyor. Kulüp, Konyaspor karşısındaki ilk zaferini alırken sezonun ilk galibiyetini de tescillemiş oldu; önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlar takımın ligdeki seyrini belirleyecek.

ERZURUMSPOR FK, SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA KONYASPOR’U 1-0 MAĞLUP EDEREK RAKİBİNİ...

ERZURUMSPOR FK, SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA KONYASPOR’U 1-0 MAĞLUP EDEREK RAKİBİNİ TARİHİNDE İLK KEZ MAĞLUP ETTİ VE BU SEZON SÜPER LİG’DEKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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