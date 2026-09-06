Erzurumspor FK Konyaspor'u evinde ilk kez mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı

maç özeti:

Erzurumspor FK, Süper Lig 4. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mavi-beyazlı ekibin galibiyetini sağlayan golü Eren Tozlu 17. dakikada kaydetti. Karşılaşma boyunca Dadaşlar savunmada disiplinli bir görüntü sergiledi ve skoru koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

sezon değerlendirmesi:

Bu sonuçla Erzurumspor FK puanını 4'e yükseltti ve aynı zamanda Konyaspor karşısında tarihinde ilk kez galip geldi. Takım, ligdeki ilk haftalarda zorlu sonuçlar almıştı; deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 yenilgi, sahada Galatasaray'a 4-0 mağlubiyet ve Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 beraberlik yaşamıştı.

maçın önemi:

Erzurumspor FK için hem taraftarlar hem de takım moral açısından bu galibiyetin ayrı bir önemi bulunuyor. Kulüp, Konyaspor karşısındaki ilk zaferini alırken sezonun ilk galibiyetini de tescillemiş oldu; önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlar takımın ligdeki seyrini belirleyecek.

ERZURUMSPOR FK, SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA KONYASPOR’U 1-0 MAĞLUP EDEREK RAKİBİNİ TARİHİNDE İLK KEZ MAĞLUP ETTİ VE BU SEZON SÜPER LİG’DEKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI.