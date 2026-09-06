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Erzurumspor'da Dal'dan birlik çağrısı: taraftar ve ekibe teşekkür

Konyaspor karşısında 1-0 kazanılan maçın ardından Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, oyunculara, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür ederek birlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurumspor'da Dal'dan birlik çağrısı: taraftar ve ekibe teşekkür

Ahmet Dal'ın açıklaması:

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından sosyal medya hesabından kulüp içi dayanışmaya vurgu yapan bir mesaj paylaştı. Dal, maç boyunca sahada mücadele eden futbolcuları ve takım ruhunu ön plana çıkaran performansı övdü.

Başkan Dal, paylaşımında sahada son ana kadar görevini yerine getiren oyunculara teşekkür ederek, hem takıma uzun yıllardır emek veren isimlere hem de yeni katılanlara duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açıklamada, oyuncuların çalışma, gayret ve özverileri için minnettarlık ifade edildi.

oyunculara ve teknik kadroya teşekkür:

Dal, teknik heyet ve kulüp personeline yönelik minnettarlığını da paylaştı. Özellikle Teknik Direktör Serkan Özbalta ve teknik ekibine takım için gösterdikleri emek nedeniyle teşekkür eden Dal, zorlu transfer sürecinde gece gündüz çalışan scout ekibi ve idari kadroyu da anarak kulübün her kademesinde görev yapan çalışanların katkısına dikkat çekti.

Başkanın sözleri, teknik ekip ve oyuncular arasındaki iş birliğinin ve disiplinin önemini tekrar gündeme taşıdı; Dal bunun, sezon boyunca sürdürülecek performans için temel olduğunu vurguladı.

taraftar vurgusu ve gelecek hedefi:

Dal, açıklamasında taraftarlara ayrı bir parantez açtı; 'En büyük teşekkürlerden biri Büyük Erzurumspor Taraftarına' ifadesiyle tribünde ve ekran başında takıma destek veren herkesin emeklerini takdir etti. Taraftarların takımın arkasında durmasının, hem zor günlerde hem de başarılarda kritik rol oynadığını belirtti.

Başkan ayrıca lig maratonunun uzunluğuna işaret ederek, sevincin paylaşılacağını ama ayakların yere sağlam basmasının önemine değindi. Dal, takım için en çok ihtiyaç duyulan unsurları; birlik, dayanışma, sabır ve inanç olarak sıraladı ve şu sözlerle çağrısını özetledi: 'Kazandığımızda nasıl birlikteysek, zorlandığımızda da birbirimize daha sıkı sarılacağız... Yolumuz uzun, inancımız tam. Hep birlikte Erzurumspor.'

Genel olarak Dal'ın mesajı, hem kulüp içindeki motivasyonu korumaya hem de taraftarlarla kurulan bağı güçlendirmeye yönelik; kısa vadede moral sağlayan bu açıklama, uzun vadeli hedeflere ulaşmak için gerekli sabır ve dayanışmayı öne çıkarıyor.

ERZURUMSPOR FK BAŞKANI AHMET DAL

ERZURUMSPOR FK BAŞKANI AHMET DAL

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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