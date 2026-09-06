Veda zamanı: Altay’ın iki simge ismi futbolu bıraktı

Altay’da beklenen ayrılık gerçekleşti:

İzmir’in köklü kulüplerinden Altay, uzun yıllar formasını giyen iki oyuncusu ile yollarını ayırdı. Kulüple sözleşmeleri yenilenmeyen kaptan Özgür Özkaya ve tecrübeli futbolcu Ceyhun Gülselam, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla profesyonel futbolu bıraktıklarını duyurdu.

Her iki oyuncu da siyah-beyazlı camianın yetiştirdiği isimler olarak tanımlanırken, ayrılıkların ardından kulüp tarafından da resmi bir veda mesajı paylaşıldı.

Neden veda edildi:

Altay’ın açıklamasında, kulübün uzun süredir devam eden mali zorluklarına dikkat çekildi. Metinde, Özkaya ve Gülselam’ın "saha içi performansları için veda zamanı" olduğu belirtilirken, iki oyuncunun bu sezon için doğabilecek haklarından, takım arkadaşlarının lehine feragat ederek sahadan ayrılma kararı aldığı vurgulandı. Bu tercih, kulübün içinde bulunduğu koşullarda takımın mali dengelerine katkı sağlama amacıyla alınmış bir adım olarak sunuldu.

Altay mesajında oyuncuların saha içindeki başarılarının yanı sıra karakter ve kulübe kattıkları değer için teşekkür etti ve bu ayrılığın kalıcı bir kopuş değil, bir dönüşüm olduğunu belirtti.

Kulüp ve oyuncuların açıklamaları:

Kulübün sosyal medya duyurusunda, iki ismin "Altay’ın evladı" olduğu ifade edilerek, "İlerleyen dönemlerde Altay’ın evlatlarıyla yollarımız mutlaka kesişecek ve yeni hikayeleri tekrar birlikte yazacağız" ifadesine yer verildi. Bu cümle, hem veda hem de gelecekte yeniden bir araya gelme umudunu taşıdı.

Oyuncuların bireysel paylaşımlarında ise duygusal satırlar öne çıktı. Özgür Özkaya, Altay’ı her zaman yüreğinde taşıyacağını belirtirken, Ceyhun Gülselam kulübün kendisi için daima ayrı bir yeri olacağını ifade etti.

Her iki ismin de uzun yıllar boyunca siyah-beyaz formanın yükünü taşıdığı, saha içi performansları ve kulüp kültürüne yaptıkları katkıların taraftar nezdinde karşılık bulduğu kaydedildi. Altay cephesi, ayrılığın ardından geçmişe teşekkür ederek, gelecekte ortak projeler için kapının açık olduğuna dair güçlü bir mesaj verdi.

SOLDAKİ CEYHUN GÜLSELAM, SAĞDAKİ ÖZGÜR ÖZKAYA