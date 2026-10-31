Erzurumspor'da devre arası düzeltme şart, Özbalta hakem kararlarına vurgu yaptı

serkan özbalta maç sonu değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan mücadelede Erzurumspor FK, sahasında Çorum FK karşısında 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Serkan Özbalta hem maçın kırılma anlarını hem de takımın devre arası beklentilerini anlattı.

ilk yarı, ofsayt tartışması ve VAR protokolü:

Özbalta, karşılaşmaya başlarken niyetlerinin kazanmak olduğunu vurguladı ve rakibin marka değeri ile bütçesinin kendi takımlarından yüksek olduğuna dikkat çekti: "Ama oyun sahada kazanılıyor. Kimseye o anlamda pes edecek durumumuz yok." İlk yarıda 20. dakikada gelen golün maçın akışını etkilediğini belirten Özbalta, özellikle golün öncesindeki pozisyonla ilgili olarak Smolcic ismini ve VAR protokolü uygulamasını gündeme taşıdı. Özbalta, "Smolcic’in kafasından dönen top bize gelmediği için, bize söylenen, bize gelmediği için top VAR protokolü bu şekilde uygulanıyor" ifadelerini kullandı ve yan hakemin bayrak kaldırmasının eleştiriye açık olduğunu belirtti: "Bu bence yan hakem için eksi bir puan olması gerekiyor diye düşünüyorum. Net çünkü ofsayt diye gördük."

ikinci yarı, penaltı ve motivasyon:

Teknik direktör, ilk yarı sonunda "devre arasında bizim bazı şeyleri değiştirmemiz, daha iyi yapmamız gerekiyordu" düşüncesiyle sahaya çıktıklarını; ikinci yarıda oyun içi istekte, ikili mücadelelerde ve önde baskıda olumlu işaretler olduğunu söyledi. Erzurumspor’un 2-1’e getirdiği bölümün ardından gelen ikinci talihsiz anın maçın kaderini etkilediğini ifade etti: "Orhan bu haftaya kadar iyi bir performans sergiliyordu ama orada tabii ki topu kurtarmak isterken eline vuran bir top ve penaltı." Özbalta, 3-1’den sonra rakibin topa daha çok sahip olduğunu ve takımın demoralize olduğunu vurguladı: "3-1’den sonra oyunu değiştirmek... demoralize oluyorsunuz."

Özbalta ayrıca verilen kararlara saygı duyduklarını, kurallara adaptasyon sürecinin hem oyuncular hem hakemler açısından zorluklar barındırdığını belirtti: "Verilen kararlara saygılıyız... Biz de dinleriz, kabul ederiz."

lig hedefleri ve bütçe değerlendirmesi:

Maçın kaybedilmiş bir müsabaka olduğunu kabul eden Özbalta, takımın şu anki puan durumuna işaret ederek "Kaybedilmiş bir müsabaka. 14 puan. Antep maçına gitmeden de söyleyeyim, her puana talibiz." dedi. Lig içinde bütçe karşılaştırması yaparak, kendi kapasitelerini Eyüpspor ile kıyasladı ve diğer takımların oyuncu bütçelerinin oynadıkları karşılaşmadaki rakibin bütçesinin kendilerinin yaklaşık "7 katı, belki 8 katı" olduğunu vurguladı. Özbalta, oyuncuların son haftalardaki performansının umut verici olduğunu, bu maçtan ders çıkararak milli araya girmeden daha sıkı çalışacaklarını ve Rizespor müsabakasında potansiyellerini yeniden göstereceklerine inandığını ifade etti.

ERZURUMSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ SERKAN ÖZBALTA