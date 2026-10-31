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Ankara hipodromunda cumhuriyet ve cumhurbaşkanlığı koşuları sahibini buldu

75. Yıl Ankara Hipodromu'nda Cumhuriyetin 103. yılında düzenlenen 46. Cumhuriyet ile 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu, kazananlara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 18:14

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ankara hipodromunda cumhuriyet ve cumhurbaşkanlığı koşuları sahibini buldu

koşuların sonuçları:

75. Yıl Ankara Hipodromu'nda düzenlenen yarışlarda Türkiye Jokey Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte iki prestijli koşu tamamlandı. Etkinlik Cumhuriyetin 103. yılı kapsamında düzenlendi ve hipodromda yoğun ilgi gördü.

46. Cumhuriyet Koşusu'nu Özmen Bey isimli atla, sahibi Ömer Bilir adına jokeyi Selim Kaya kazandı. 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu ise Etsuko adlı atla, sahibi Mehmet Emin Eneler adına jokeyi Ayhan Kurşun birincilikle tamamladı.

ödül töreni ve verilen ödüller:

Yarışların ardından düzenlenen törenle kazanan atların sahipleri ve jokeylerine plaket ve madalyalar takdim edildi. Ayrıca para ödülleri de sahiplerine verildi; Cumhuriyet Koşusu'nda 14 milyon TL, Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda 10 milyon TL ödül dağıtıldı.

Organizasyon, yarış sonrası yapılan ödül töreniyle noktalandı ve yarışlar hem katılımcılar hem de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Ankara hipodromu etkinlikleri, sezonun öne çıkan yarışları arasında yer aldı.

75. YIL ANKARA HİPODROMU&#039;NDA 46. CUMHURİYET KOŞUSU İLE 88. CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU DÜZENLENDİ....

75. YIL ANKARA HİPODROMU'NDA 46. CUMHURİYET KOŞUSU İLE 88. CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU DÜZENLENDİ. KOŞU SONRASI YARIŞLARI KAZANAN ATLARIN SAHİPLERİ VE JOKEYLERİNE ÖDÜLLERİ VERİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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