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Trabzonspor son provasını tamamladı, Gaziantep FK karşılaşmasını bekliyor

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde yapılan taktik idmanla Gaziantep FK maçına hazırlandı; tedavi gören beş oyuncu antrenmana katılmadı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 17:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor son provasını tamamladı, Gaziantep FK karşılaşmasını bekliyor

Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman taktik çalışmayla sonlandırıldı ve ekip maç saatini beklemeye geçti.

Antrenmanın içeriği:

Seans, saha içinde düzenlenen taktik düzenlemeler ve takım organizasyonuna odaklandı. Çalışmada hücum ve savunma geçişleri üzerinde duruldu; takımın maç planı antrenman boyunca uygulamalı olarak çalışıldı.

Eksikler ve son durum:

Antrenmanda tedavileri devam eden oyuncular yer almadı. Aral Şimşir, Dju, Batagov, Malinovskyi ve Okay Yokuşlu antrenmana katılmadı ve sağlık ekibinin gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 10. HAFTASINDA SAHASINDA GAZİANTEP FK İLE OYNAYACAĞI...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA SAHASINDA GAZİANTEP FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYARAK MAÇ SAATİNİ BEKLEMEYE BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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