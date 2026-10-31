altın portakal’da belgesel ve kısa filmler izleyiciyle buluştu

Antalya'da festivalin kısa ve belgesel programı:

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, belgeseller, kısa filmler ve sinema okulları öğrenci yapımlarıyla festivalin sonuna yaklaşırken yoğun bir program sundu. Cuma günü yarışma ve özel gösterim kategorilerinde sekiz yapıma yer verildi ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması’nın ikinci seçkisi salonlarda gösterildi.

belgesellerden yansıyan yaşamlar:

Ulusal Belgesel Yarışması’nda gösterime giren Mükellef sonrası yönetmen Arda Sarıgün, yapımcı Mehmet Erkmen ve katılımcılar Can Doğduaslan, Akın Ertürk ile danışman Yusuf Şen Tatar seyircilerin sorularını yanıtladı. Yönetmen Sarıgün, Zonguldaklı olması nedeniyle maden işçilerinin yaşamına yakın durduğunu ve "işçilerle sohbet ettikçe belgeselin kendi kendini kurduğunu" belirtti.

Belgeselde yer alan Akın Ertürk, sinema sektöründe uzun yıllar kamera asistanlığı ve çeşitli yardımcı görevlerde çalıştıktan sonra Zonguldak’a dönerek madenciliğe başladığını anlattı. Ertürk, sektörün uzun çalışma saatleri ve düzensiz ödemelerinden dolayı yorgun düştüğünü, aile bağları nedeniyle madenciliğe geçiş yaptığını ve sekiz yıldır madenci olduğunu, bu yaşamdan memnun olduğunu ifade etti.

kusturica'nın kameramanı İznik'te:

Kameram 45 Kilo adlı belgeselin gösteriminde yönetmen Kenan Özer, sanat yönetmeni Eylem Atakav Muratoğlu ile katılımcılar Colin Mounier ve Pelin Mounier yer aldı. Özer, Paris'te başlayan görüntü yönetmenliği geçmişine sahip Colin Mounier ile İznik'te komşu olmalarının belgeselin çıkış noktası olduğunu söyledi. Yönetmen, beklediği imajın aksine mütevazı ve üretken bir insanla karşılaştıklarını, Colin'in 70'in üzerinde yapımda çalışmış olmasının hikâyeyi anlatmayı cesaret gerektirdiğini vurguladı. Colin Mounier ise kameranın arkasında olmayı, oyunculara destek ve güven vermeyi kendi özelliği olarak tanımladı.

kadim annelikten sembollere:

Yarışma dışı özel gösterimde yer alan Anadolu-Bacılar, Bibiler ve Ezeler belgeseli, Orta Asya şamanlığına kadar uzanan dönem ve coğrafyada "bacı, bibi, eze" tabirlerinin kökenini annelik pratiği ve ritüeller üzerinden ele alıyor. Yönetmen Ebru Güzel, uzmanlar Haydar Çorum, Kıymet Kına, akademisyen Ayten Türker ve şehir tanıtım uzmanı Canan Şimşek ile birlikte gösterim sonrası söyleşiye katıldı. Göç, kuşaklar arası aktarım kopukluğu ve "el almak/el vermek" kavramlarının önemine dikkat çekildi; Güzel belgeseli beş yılda tamamladıklarını ve Cumhuriyet’in 103. yıldönümünde prömiyer yapmanın kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Canan Şimşek, kendi giydiği cepken üzerinden nakışlardaki sembollerin kodlama işlevini anlattı ve atlas yorgan gibi dokumalarda mikrokozmos-makrokozmos ilişkisine işaret etti. Kıymet Kına ise filmin oluşumunu kolektif bir çaba olarak tanımladı ve kadın konusunun yalnızca kadınların meselesi olmadığını, eşitlik ve dayanışma ekseninde insan hakları ve çevre sorunlarına bakış açısını zenginleştirebileceğini vurguladı.

Ayrıca Berlinale'de prömiyer yapan ve Ekümenik Jüri Ödülü kazanan River Dreams filmi yönetmeni Kristina Mikhailova ile ortak yapımcı Halil Buğday da gösterim sonrası seyirciyle buluştu. Mikhailova, filmde Türk seyirciye bir sürpriz eklediğini ve kadının kendini bir nehir olarak tanımlamasını istediğini anlattı.

kısa filmlerde küçük evrenler:

Ulusal Kısa Film Yarışması kapsamında üç kısa film gösterildi. Süpermen Bozkıra Düştü adlı filmin senarist ve yönetmeni Serdal Altun, ekibinde görüntü yönetmeni Şeref Akçay, yardımcı yönetmen Enes Doğru, sanat yönetmeni Muhammed Emin Altunkaynak, yapımcı Turgut Kanal ve yürütücü yapımcı Nevzat Yiğit bulunduğunu belirtti. Altun, filmin fikrini ilkokulda okuduğu "Süpermen İstanbul’a Düştü" adlı öyküye dayandırdığını; kostümün gücünü taşıyan ama çaresizlik yaşayan bir karakter üzerinden baba olmanın getirdiği yükü anlatmak istediğini aktardı.

Konteyner adlı yapımın gösteriminin ardından yönetmen ve senarist Gülsün Odabaş, editör Ömer Leventoğlu ile oyuncular Semah Tuğsel ve Kadir Yıldırım söyleşiye katıldı. Odabaş, filmin içimizdeki otoriter güce dair olduğunu, sanatçıların hâlâ daha nahif bir çizgide kaldığını ve otoritenin nasıl fırsat bulunca ortaya çıktığını incelemek istediğini söyledi. Semah Tuğsel, karakterin yalnızlıkla değil, mahallede var olma çabasıyla hareket ettiğini vurguladı.

Bir Rüyanın Hayali adlı film ise 90'ların Berlin'inde geçen, 12 yaşındaki Kerem'in başından geçenleri takip ediyor. Yönetmen Alpan Esen ve yapımcı Dilara Tigli, filmin sekiz günde çekildiğini, sonrası prodüksiyon sürecinin bütçe nedeniyle uzadığını ve Almanya'da herhangi bir fondan yararlanmadan çekmelerinin tercih sebeplerinden biri olduğunu belirtti.

sinema okullarından genç sesler:

Festival kapsamında Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması seçkisinin ikinci bölümü de gösterildi. Seyirciyle buluşan kısa filmler arasında EZ Û ŞEYTANOKÊN MÎN (Zehra Aktaş), Çatlak (Duygu Yörükoğlu), Dünya Günü Kutlu Olsun (Selin Toprak), Kim Bu cEmil (Fatma Meral Çelik), Lotus (Melika Habibi) ve Mandalina (Yasin Dağlı) yer aldı. Genç yönetmenler gösterimler sonrası seyirci sorularını yanıtlayarak çalışmalarının fikir ve üretim süreçlerini paylaştılar.

Festivalin bu programı, farklı coğrafya ve deneyimlerden gelen yönetmenlerin gündelik yaşam, hafıza, toplumsal roller ve kimlik temalarını sinema dilinde işlediği yapımları bir araya getirerek izleyiciyle doğrudan temas kurdu.

63. ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GERÇEKLERE VE HAYALLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYI SÜRDÜRÜYOR. BUGÜN DE BİRBİRİNDEN İLGİNÇ KONULARDA KISA FİLM, BELGESEL VE SİNEMA OKULLARI ÖĞRENCİ FİLMLERİ, SİNEMASEVERLERİN KARŞISINA ÇIKTI.