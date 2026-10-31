Felipe Melo'dan İstanbul ziyareti: Galatasaray mesajı ve Terim vurgusu

Galatasaray’ın eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, katılacağı dijital program için Sao Paulo uçuşunun ardından İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Basın mensuplarına kısa açıklamalar yapan Melo, taraftarlarla sıcak bir buluşma gerçekleştirdi.

geliş ve basın karşılaması:

Sao Paulo seferiyle gelen Melo, havalimanında soruları yanıtladı ve sevenlerinin fotoğraf ile imza taleplerini geri çevirmedi. Taraftarların Türkçe hitaplarına karşılık veren eski futbolcu, "Galatasaray kazansın, şampiyon olsun" şeklinde mesaj verdi. Bir taraftarın "En büyük Cimbom" diye seslenmesi üzerine Melo, "En büyük Cimbom kardeşim" diyerek samimi bir tepki verdi.

fenerbahçe ve terim hakkında sözleri:

Fenerbahçe ile ilgili soru üzerine Melo, kulübe ve taraftarlarına saygı duyduğunu belirtti: "Fenerbahçe iyi kulüp ve iyi taraftarları var. Onlara saygı duyuyorum fakat ben Galatasaray'ı seviyorum." Uzun yıllar beraber çalıştığı teknik direktör Fatih Terim hakkında ise Melo, "Terim benim babam, o en iyisi. Neden milli takımda değil anlamıyorum ama yine de saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamalarının ardından Felipe Melo, beraberindeki ekiple havalimanından ayrıldı. Ziyaretin ana gündemini kısa söyleşiler, taraftar buluşmaları ve Terim'e yönelik övgüler oluşturdu.

Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu, katılacağı bir program için İstanbul’a geldi.